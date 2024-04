Dia de pressão e tensão

Hoje, o Senado vota o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que prevê uma ajuda de até R$ 15 bilhões ao setor de eventos. Inicialmente, o projeto previa o dobro desse valor, mas a Câmara dos Deputados reduziu o montante após negociações com o governo, a pedido do ministro da Fazenda, que expressou preocupação com o impacto nas contas públicas.

No entanto, desde a votação na Câmara, o governo decidiu eliminar benefícios destinados a outros setores da economia, anteriormente aprovados pelo Congresso Nacional. Isso gerou insatisfação entre os parlamentares, que agora podem usar a votação de hoje como uma oportunidade para “dar o troco” ao governo, potencialmente aumentando o benefício do Perse.

Tal movimento pode desagradar o ministro da Fazenda e obrigar o presidente a reavaliar sua posição. Fique atento à análise de hoje com Alexandre Jardim para obter mais informações sobre as possíveis consequências desta votação. Confira!