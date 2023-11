Aprovar ou derrotar Dino: estratégias do governo e da oposição

O estilo lacrador de Flávio Dino, resumido na famosa frase dele em resposta ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), poderá se complicar?

“Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores”. O estilo lacrador do ministro da Justiça, Flávio Dino, resumido na famosa frase dele em resposta ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), poderá se voltar contra ele na sabatina que definirá sua escolha para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Explorar a ironia de Dino, que às vezes se transforma em agressividade, será a principal estratégia da oposição para tentar desestabilizá-lo na sabatina e, assim, tirar votos a favor da sua aprovação. Em contrapartida, os líderes do governo no Senado e no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA), e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), já começam a se mover para garantir uma aprovação tranquila. Um dos principais alvos é a bancada do PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG).

As estratégias do governo e da oposição para a aprovação de Dino para o Supremo são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.