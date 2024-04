60 anos depois do golpe, a democracia triunfou?

No dia 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho saíram da cidade mineira de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro para dar início ao golpe militar que colocou o país numa ditadura por mais de 20 anos.

Sessenta anos depois, que força ainda têm as ideias que sustentaram por tanto tempo a ruptura do regime democrático? A julgar por pesquisa divulgada pelo Datafolha no sábado (30), felizmente muito pouca. Segundo o instituto, 71% dos brasileiros defendem a democracia. E esse dado é reforçado por outro que o Datafolha divulgou na sexta-feira (29).

Se o 8 de janeiro de 2023 é filho do 31 de março de 1964, 63% dos entrevistados são contrários a qualquer anistia a quem invadiu e depredou os prédios da República e tramou uma tentativa de golpe.

O Brasil, assim, parece gostar de democracia, e quer viver sob um regime democrático. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.