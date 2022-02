Imagem & Credibilidade #116 – A guerra divide o governo, que se anima com as pesquisas

A posição do presidente Jair Bolsonaro a respeito da guerra da Rússia contra a Ucrânia dividiu o governo

E outros pontos de divergência também foram percebidos esta semana. Uma semana, porém, na qual pesquisas apontaram para ligeira melhora do presidente na corrida contra Lula, do PT. Será uma tendência ou foi um soluço? Para discutir os principais temas da semana, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade trouxe como convidada a jornalista Helena Chagas, da TAC Comunicação.