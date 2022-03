Imagem & Credibilidade #117 – A economia melhora, mas será que ficará assim com a guerra?

A semana terminou com uma boa notícia para o governo: o PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021 com relação ao ano anterior

Mas esse crescimento será sustentável? Vai se manter? Ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia atrapalhará esses planos? No podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago conversaram sobre essas possibilidades com o diretor de Redação do Congresso em Foco, Edson Sardinha. E a conversa girou também sobre as eleições de outubro e outros temas.