Imagem & Credibilidade #106 – Auxílio Brasil será dar com uma mão e tirar com a outra?

O governo tenta aprovar no Senado a PEC dos Precatórios para abrir espaço no Orçamento para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Para isso, admitir furar o teto de gastos e comprometer a responsabilidade fiscal, desorganizando a economia, o que pode gerar inflação. Inflação torna tudo mais caro. Nesse sentido, agir assim não seria dar dinheiro com uma mão e tirar com a outra. Isso dá certo do ponto de vista eleitoral? Reverte mesmo votos em favor do presidente Jair Bolsonaro? Tudo já está definido ou ainda há espaço para uma terceira via? Esses temas estão em discussão no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade. Que tem como convidado o analista político e advogado Melillo Dinis.