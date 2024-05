Governo cede e Congresso vota desoneração

Foi uma batalha perdida. Desde o início, o governo entrou em uma queda-de-braço com o Congresso em torno da desoneração da folha de pagamentos da Previdência dos 17 principais setores da economia e dos municípios.

A equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou derrubar, tentou vetar, chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida que reduz de 20% para 8% o que os setores e os municípios pagam da folha previdenciária.

Todo esse esforçou revelou-se um erro de cálculo político. Diante da derrota, o governo acabou cedendo e tenta negociar a renovação da desoneração por mais um ano com uma volta gradativa dos pagamentos a partir de 2025. Poderia ter evitado todo esse desgaste.

É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.