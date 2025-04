EUA abrem guerra comercial com a China. Como isso nos afeta?

Desde que assumiu seu segundo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta dar um cavalo-de-pau na economia do mundo. Trump resolveu aplicar um tarifaço sobre os demais países imaginando que isso fortaleceria a economia do país que preside.

Achava que o restante do mundo, pela força que têm os EUA, iriam ceder e negociar caso a caso. Não foi bem o que aconteceu. A China resolveu pagar a aposta. E os dois países iniciaram uma guerra com um sobretaxando o outro.

Os EUA, neste momento, taxam os produtos chineses em 125%, e a China taxa os americanos em 84%. E nenhum dos dois países parece ceder. A guerra entre as duas potências econômicas do planeta afeta o mundo inteiro. E o Brasil, é claro, não fica fora disso. Os reflexos dessa guerra para o Brasil são o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.