Dicas do Oliver #052 – Gostou do Cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês uma transformação quase radical. Mas antes preciso falar o quão é importante você confiar no profissional que você escolhe para apostar em uma transformação mais radical. Muitas vezes não é o melhor caminho e pode ser feito aos poucos, e para isso o bom profissional precisa estar atento e conversar com sua cliente e mostrar qual o melhor caminho naquele momento. Ficou curiosa? Assista até o final e depois me conta o que achou. E você, teria coragem de uma mudança radical? Até nosso próximo encontro.