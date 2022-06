Dicas do Oliver #048 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês uma transformação daquelas!

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês uma transformação daquelas! Nem sempre quando a cliente chega aqui no Oliver Beauty Center vamos conseguir pintar no tom que ela deseja. Nossa cliente de hoje terá que esperar mais um pouco por conta da fibra capilar deste cabelo estar danificada. Hoje não vamos poder clarear, mas vou fazer um corte e uma pré-coloração para uniformizar a diferença de tom e assim preparar esse cabelo para no futuro se possa clarear! Ficou curiosa? Assista até o final e depois me conta! Até nosso próximo encontro.