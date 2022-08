O carnaval for de época tomou conta do Na Praia esta semana

O carnaval for de época tomou conta do Na Praia esta semana. Passaram pelo palco Praia Nando Reis, Lagum e Banda Eva e no palco principal Brasília recebe o espírito baiano direto de salvador, Durval e Bell Marques.

Veja como foi o bate papo com algumas atrações: