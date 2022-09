Conexão JBr Na Praia 11 de setembro 2022

E é isso pessoal… O Na Praia 2022 chegou ao fim e com chave de ouro, trouxe ao palco principal Natiruts e Marina Sena

E é isso pessoal… O Na Praia 2022 chegou ao fim e com chave de ouro, trouxe ao palco principal Natiruts e Marina Sena, que embalados pelos sucessos antigos e atuais, movimentaram a última noite de festival. Com muita alegria e sentimento de quero mais, nós do Jornal de Brasília damos os parabéns a todos envolvidos neste projeto que já é considerado um dos maiores do país.

Veja como foi o bate papo com os artistas da noite: