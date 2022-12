Conexão JBr na Copa do Mané com Léo Santana

O último jogo do Brasil foi marcado pela derrota para a seleção de Camarões, mas a tristeza durou pouco quando Leo Santana subiu ao palco

A copa do mundo tá em ritmo acelerado e claro que nós, brasileiros, não íamos deixar de fazer aquela bagunça como de costume. Uma das opções para assistir os jogos do mundial tem sido a Copa do Mané, organizado pela R2 Produções o evento é sediado simultaneamente no Ginásio Nilson Nelson e no Mercado Vírgula.

O último jogo do Brasil foi marcado pela derrota para a seleção de Camarões, mas a tristeza durou pouco quando Leo Santana subiu ao palco com toda sua ginga e malemolência baiana. O “GG da Bahia”, como é conhecido, trouxe um repertório variado que passeou pela carreira e embalou os maiores hits do “pagodão baiano”

O Conexão acompanhou tudo de perto e claro que não poderia faltar aquele bate papo esperto de sempre, confere ai como foi:

Serviço

Copa do Mané

Local: Mané Mercado Vírgula, ao lado do Estádio Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: Léo Santana

Segunda, 5 de dezembro: Dennis

Ingressos no site da R2