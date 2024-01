Chegada de Neymar ao PSG: uma transferência histórica sob suspeita na França

Suspeitas de irregularidades fiscais surgiram levando a uma análise minuciosa sobre possíveis vantagens concedidas ao clube

A transferência mais cara da história do futebol, que levou Neymar ao Paris Saint-Germain (PSG) em 2017, está agora no epicentro de uma investigação judicial na França. Autoridades francesas realizaram buscas no Ministério das Finanças como parte da apuração sobre possíveis benefícios fiscais concedidos ao PSG pelo governo na época da contratação do astro brasileiro. O caso é tema de reportagem pela renomada agência AFP News.

As suspeitas de irregularidades fiscais surgiram logo após a transferência, levando a uma análise minuciosa sobre possíveis vantagens financeiras indevidas concedidas ao clube para garantir a chegada de Neymar. As recentes buscas no Ministério das Finanças indicam um avanço significativo nas investigações, revelando as complexidades que envolvem não apenas o PSG, mas também as relações entre esporte, finanças e governança.

Assista ao vídeo da AFP News para obter uma visão abrangente sobre os desdobramentos dessa investigação, que coloca em xeque não apenas a transferência do renomado jogador, mas também levanta questões sobre as práticas e regulamentações nas negociações de alto valor no cenário do futebol internacional. A reportagem oferece uma análise crítica do caso, destacando sua relevância no contexto esportivo e judicial na França.