Bolsonaro indiciado. O primeiro de muitos?

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no inquérito que apura a falsificação de certificado de vacina contra a covid-19. Também com ele foi indiciado o tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens.

A partir do indiciamento, o Ministério Público terá de avaliar se apresenta denúncia e segue o inquérito ou se o arquiva. Esse é o primeiro indiciamento de Bolsonaro. E há outros dois inquéritos que podem levar à mesma situação: o que investiga a tentativa de venda de joias que ele ganhou de presente como presidente, e o que apura os atos antidemocráticos e a tentativa de golpe.

E poderá haver ainda um quarto: o procurador-geral da República, Paulo Gonet, avalia se reabre um caso arquivado por seu antecessor, Augusto Aras, com as acusações feitas contra Bolsonaro pela CPI da Covid.

A situação do ex-presidente após o indiciamento é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

Bolsonaro foi Indiciado