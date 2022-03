Bio Sem Neura 3ª temporada #001 – Síndrome de Burnout

No dia 1º de janeiro de 2022 entrou em vigor a nova Classificação Estatística de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID

O início do ano foi marcado por uma mudança importante no campo médico. No dia 1º de janeiro de 2022 entrou em vigor a nova Classificação Estatística de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID. A principal função dessa ferramenta é monitorar a incidência de doenças a partir de uma padronização universal. Até então, a versão adotada era o CID-10, criado em 1990. No entanto, em 2019, durante a Assembleia Mundial da Saúde, foi apresentada a versão atualizada da Classificação, que ficou conhecida como CID-11. A proposta da CID-11 é refletir as mudanças e avanços da medicina nesses 32 anos. Enquanto a CID-10 contava com 14.400 códigos para lesões, doenças e causas de morte, a versão atualizada traz 55 mil.

