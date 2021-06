Bio sem Neura #061 – Agrotóxicos

A liberação de cada vez mais agrotóxicos pelo atual governo coloca em risco o meio ambiente, a biodiversidade e os próprios brasileiros de todas as idades

A liberação de cada vez mais agrotóxicos pelo atual governo coloca em risco o meio ambiente, a biodiversidade e os próprios brasileiros de todas as idades, já são mais de 400 novos venenos aprovados só em 2019. Por que isso está acontecendo? Quais as consequências para o Brasil de hoje e do futuro? Existe alguma forma de reverter esse cenário?

egundo a Lei n° 7.802/89, “agrotóxicos são os produtos químicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da fauna ou flora, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento”. Também são considerados defensivos agrícolas os reguladores de crescimento.

Para saber mais, assista ao vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio