Bio sem Neura #054 – Antibióticos

Antibióticos são medicamentos e compostos naturais ou sintéticos utilizados para tratar infecções bacterianas. Ou seja, este tipo de medicamento é ineficaz contra infecções virais, fúngicas e demais infecções.

Para que servem

Os antibióticos destroem as bactérias ou detêm a sua reprodução, tornando mais fácil para as defesas do organismo eliminarem os microorganismos causadores de um determinado processo infeccioso.

Os antibióticos podem ser classificados de acordo com sua função: bactericidas, quando causam a morte da bactéria; ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento microbiano.

