Bio sem Neura #051 – Segunda Dose

Brasil enfrenta um novo desafio relacionado à pandemia de covid-19: não há vacina suficiente para vacinar toda a população, e a produção e distribuição de mais doses depende da chegada do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da vacina Coronavac da China. O que fazer, então, com as doses existentes: vacinar o maior número de pessoas possível ou guardar e garantir a segunda dose para quem tomar a primeira? Uma dose da vacina garante uma resposta imunológica menos eficaz do que a produzida após o efeito da segunda dose. Em outras palavras, a primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral e a segunda aumenta a imunização.