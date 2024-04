Aumenta a dificuldade de Lula. O país guina à direita

Pesquisa do Instituto Ipec divulgada esta semana mata a charada sobre as dificuldades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é de esquerda. Seu partido é de esquerda. Mas não são de esquerda seus eleitores. Então, quando Lula vai para a esquerda, ou é pressionado pelo PT nesse sentido, seus próprios eleitores reagem.

A mudança no perfil da sociedade, que, como mostra a pesquisa, se tornou mais conservadora, está no cerne das dificuldades que Lula enfrenta em seu terceiro mandato. E explica o tamanho do desafio do presidente e de seu governo na relação com um Congresso bem mais conservador.

Uma relação que entra em uma semana decisiva, com Lula tendo de desarmar diversas pautas-bomba que no Congresso foram instaladas.

O grau dessa dificuldade é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.