Janela partidária pode marcar o fim de uma era política. Entenda

Esta semana acontece o período conhecido como janela partidária. É um momento em que os vereadores poderão mudar de partido sem sofrer sanções, visando às eleições municipais de outubro. E o intenso troca-troca que está previsto deverá, como consequência, acentuar o declínio dos três partidos brasileiros que foram mais fortes na redemocratização do país: MDB, União Brasil (antigo PFL) e o PSDB, especialmente este último.

Para se ter uma ideia, o PSDB, que governou São Paulo por anos, deve ficar sem um vereador sequer na capital do estado. A briga interna no União Brasil também deve produzir efeitos danosos ao partido. E o MDB já vem há tempos perdendo sua importância. É o fim, portanto, de uma era política no país. Com o surgimento de novas forças.

A que mais deve crescer agora nesta janela partidária é o PSD. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.