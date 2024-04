Deputado Rogério Morro da Cruz se filia ao PRD

O deputado distrital do Distrito Federal, Rogério Morro da Cruz será o primeiro político com mandato a se filiar ao Partido Renovação Democrática (PRD-DF).

O ato de filiação de Rogério será nesta terça-feira (2), no gabinete 05 da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) , às 14h30.

O evento contará com a presença do presidente regional do partido Lucas Kontoyanis e do primeiro Secretário Executivo Nacional, Sidney Pessoa de Queiroz, além de lideranças da legenda.

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz deixou o Partido da Mobilização Nacional (PMN) há um ano e agora terá uma nova sigla.

O diretório regional do PRD-DF terá vigência até 30 de novembro de 2024, segundo registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).