Samba, piseiro e bloquinhos de Carnaval: confira a Agenda Brasília desta semana

Além dos blocos, tem muita festa com artista nacional pra rolar, além de teatro e stand up. Veja os detalhes de cada evento

A Agenda Brasília desta semana segue em ritmo de Carnaval! Para começar, separamos uma lista de bloquinhos pela cidade de sexta (10) até domingo (12). Confira na matéria.

Além dos blocos, tem muita festa com artista nacional pra rolar. Começando pelo ‘Viiixe Brasília’, que traz os maiores nomes do piseiro para a capital neste sábado (11); o sambista Xande de Pilares abrilhanta o bloquinho do Sesc, o Sesc+Samba, no domingo (12); também no domingo (12), para quem quer dar boas risadas, o humorista Ítalo Sena está na cidade. Confira a lista completa:

Viiixe Brasília

O festival “Viiixe – Forró e Piseiro”, já consagrado em estados do país, chega à capital federal neste sábado (11), no Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. João Gomes, Mari Fernandez, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes serão as atrações do Viiixe Brasília. Os ingressos estão à venda no site Brasil Ticket, com preços a partir de R$ 150 (segundo lote).

‘Viiixe – Forró e Piseiro’ em Brasília

Sábado, 11 de fevereiro

A partir das 15h

Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Atrações: Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes

Vendas no site Brasil Ticket

Mais informações: @viiixe.brasilia

Xande de Pilares no Sesc+Samba

O sambista Xande de Pilares é a atração principal do Sesc+Samba, neste domingo (12), no Setor Comercial Sul. A festa começa a partir das 16h, no estacionamento da quadra 6 do SCS, em frente a W3 Sul. O evento conta ainda com os grupos locais 7 na Roda, Elas Que Toquem e Filhos de Dona Maria, além do DJ Barata e da bateria da Aruc. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos previamente. O evento será fechado, para maior segurança dos participantes, sujeito à lotação.

Sesc + Samba

Domingo, 12 de fevereiro

A partir das 16h

Estacionamento da Quadra 06 do SCS, em frente a W3 sul

Atrações: Xande de Pilares, Elas que Toquem, 7 na Roda, Filhos de Dona Maria, bateria da Aruc, DJ Barata

Entrada gratuita. Não é necessário retirar ingressos. Sujeito à lotação

Mais informações: https://saibamais.sescdf.com.br/sesc-mais-samba

Encontro Nacional de Folia de Reis

De quinta (9) a domingo (12), Pavilhão do Parque da Cidade será palco da 21ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis, uma das grandes festas identitárias do país. O evento recebe nomes da música sertaneja como Zé Mulato e Cassiano, André e Andrade e Pedro Paulo e Matheus. A entrada é franca, e a classificação etária é livre.

21º Encontro Nacional de Folia de Reis

Quando: De 09 a 12 de fevereiro de 2023

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Classificação livre e entrada franca

Transmissão ao vivo pelo canal oficial no Youtube do Clube do Violeiro Caipira

Veja a programação completa

MC TH

O carioca MC TH vem a Brasília nesta sexta-feira (10) para show no Complexo Fora do Eixo (Saan) a partir das 20h. Os DJs Artur Campos, Fab Sales e Kacá completam a festa; o grupo Doze por Oito abre os trabalhos. Os ingressos custam a partir de R$ 40 no site Furando a Fila.

Baile Funk com MC TH

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 20h

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 40 no Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Vitor e Luan

A dupla Vitor e Luan, de sucessos como ‘Localiza Aí BB’ e ‘Lucidez’, faz dois shows em Brasília nesta sexta-feira (10). Os sertanejos estarão na Worlld (SIA) e na Yess Lounge (Planaltina).



Vitor e Luan em Brasília

Sexta-feira, 10 de fevereiro

Worlld Brasília (SIA trecho 3, em frente a Petrobras) – Ingressos no Sympla

Yess Lounge (Clube Balneário Vale Verde, Planaltina-DF) – Ingressos no Furando a Fila

Pagode da Gica

Uma das revelações recentes do pagode do Rio de Janeiro, a cantora Gica faz seu primeiro show em Brasília neste sábado (11). A apresentação será no Lokal Beer, em São Sebastião. O grupo Elas que Toquem abre os trabalhos; nos intervalos tem DJ Luciana Vieira.

Pagode da Gica

Sábado, 11 de fevereiro

A partir das 20h

Lokal Beer – condomínio residencial Vitória, São Sebastião, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Italo Sena

Posso mostrar meu trabalho? É essa a pergunta que o humorista Italo Sena faz aos brasilienses neste fim de semana! O pernambucano faz apresentação única na capital federal no domingo (12), no Teatro Unip (913 Sul), a partir das 21h. No repertório estarão histórias contadas por ‘Alírio’ sobre o Dona Lindu e a palavra de Machado 98. Já conhece? Não? Então fica a dica para fechar bem o fim de semana.

Italo Sena – Mostrando Meu Trabalho

Domingo, 12 de fevereiro

A partir das 21h

Teatro Unip – 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 50 no site Furando a Fila

Classificação: 16 anos

Oldskrr Apresenta Brisa Flow

A rapper mineira Brisa Flow vem a Brasília na próxima sexta-feira (10) para um show na festa Oldskrrr Apresenta, no Cio das Artes, em Ceilândia. Eleita a compositora do ano no prêmio WME Awards 2022, Brisa Flow apresentará o álbum “Janequeo”, o terceiro da carreira. A festa contará ainda com os shows da cantora Thabata Lorena, do DJ Kliff Afrik e do duo de cantoras Dark Style.

Oldskrrr Apresenta: Brisa Flow

Shows de Brisa Flow, Thabata Lorena, DJ Kliff Afrik e Dark Style

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 20h

Cio das Artes (Qnp 10/14, conjunto E, no 4, P Sul, Ceilândia-DF)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

DVD #Resenha – Nossa Cor

O grupo de pagode Nossa Cor vai gravar o primeiro DVD da carreira, intitulado #Resenha, nesta sexta-feira (10), no Vitrinne Bar, em Valparaíso-GO. O repertório deve conter grandes sucessos do samba e do pagode. Os ingressos serão vendidos no local no dia da gravação.

#Resenha Nossa Cor

Gravação de DVD do grupo Nossa Cor

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 18h

Vitrinne Cozinha e Bar – R. 28, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás-GO

Ingressos à venda no local. Sujeito à lotação.

Bell Lins no Santé

A cantora brasiliense Bell Lins, ex-The Voice Brasil, solta a voz no Santé Lago (orla da Ponte JK) nesta sexta-feira (10). No repertório, Bell traz o melhor do pop, relembrando artistas memoráveis como Michael Jackson e Joss Stone, e exaltando nomes mais recentes, como Dua Lipa e Maria Gadú. O show começa a partir das 20h, com couvert de R$ 15.

Bell Lins em Trio no Santé Lago

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 20h

Santé Lago – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2, Orla da Ponte JK

Couvert: R$ 15

Stupide

Humor, palhaçaria, música e reflexões acerca da desconstrução do racismo estrutural são os ingredientes do espetáculo Stupide, que mistura elementos do teatro e do circo. A peça chega a Brasília nos meses de fevereiro e março, começando por este sábado (11) e domingo (12), no Complexo Cultural de Samambaia. Há mais datas confirmadas nos dias 25 e 26, no Sesc Taguatinga, e nos dias 11 e 12 de março, no Sesc Garagem (913 Sul).

Stupide

Primeiras apresentações: 11 e 12 de fevereiro, às 20h

Complexo Cultural de Samambaia (QR 301 Conjunto 05 Lote 01)

Entrada franca

Veja a ficha técnica e mais informações