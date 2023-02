Vem aí a 21ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis

Tradicional evento celebra uma das mais belas manifestações seculares da cultura popular do Brasil e retorna ao Pavilhão do Parque da Cidade, de 09 a 12 de fevereiro

De quinta-feira (09) a domingo (12), o Pavilhão do Parque da Cidade será palco das festividades do Encontro Nacional de Folia de Reis do Distrito Federal que, em sua 21ª edição, traz mais uma vez à Brasília uma das mais importantes festas tradicionais e identitárias do Brasil. Símbolo de memória, resistência, esperança e fé, as Folias existem desde antes da construção da cidade, em 1960.

Comemorando 21 anos de realização, o Encontro evidencia a força da tradição e da herança cultural religiosa e regional dos migrantes que compõem a história da capital federal. Uma oportunidade especial para o público brasiliense de raízes no meio rural, que poderá rememorar a infância, as vivências e celebrações típicas da cultura interiorana do país, trazendo a lembrança das bandeiras carregadas por foliões, que cantavam trovas em estradas de terra batida.

Serão quatro dias de festejos numa programação extensa e diversificada, que mescla apresentações artísticas e culturais variadas: ritos e cânticos religiosos, presépio, espetáculos de danças populares, oficinas de instrumentos, exposição interativa acessível, atrações musicais, dentre artistas locais e nacionais consagrados, como: André e Andrade, Irmãs Freitas, Jackson Antunes, Pedro Paulo e Matheus e Zé Mulato e Cassiano, que possuem suas trajetórias artísticas marcadas pelas tradições das folias de reis. Ao todo, serão 20 grupos de Folia de Reis representando todas as regiões do país. O evento conta ainda com uma praça de alimentação com barraquinhas de comidas típicas.

A instituição realizadora do projeto é a Associação dos Foliões de Reis do Distrito Federal e Entorno – Aforeis, cujo presidente e folião é Walério dos Reis, que expressa vivamente sua emoção em trazer mais uma vez à cidade, o encontro que celebra a devoção e a fé aos Santos Reis. Para Walério: “A Folia de Reis permanece viva e atuante, tem lugar cativo e de destaque nas festividades populares e simboliza a tradição e a guarda dos saberes transmitidos pelos guias e embaixadores aos foliões mais novos. Há uma grande alegria quando nos reunimos, quando cantamos e rezamos: o colorido das roupas, os sons dos instrumentos musicais, as bandeiras que são cuidadosamente enfeitadas com flores e fitas. É um momento especial de celebrarmos juntos a nossa religiosidade.” Segundo ele, uma série de novidades poderão ser conferidas na programação, que também será híbrida, ou seja, ao vivo e com transmissão pela internet, através do canal do Clube do Violeiro Caipira.

Tradicionalmente realizado no mês de janeiro, em referência ao Dia de Reis, celebrado no dia 06, o Encontro Nacional de Folia de Reis do Distrito Federal será realizado no mês de fevereiro, em razão da indisponibilidade de agenda do local escolhido. O projeto conta recursos via Fundo de Apoio à Cultura, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

Programação

Quinta-feira (09/02)

10h – Credenciamento

12h – Almoço | Bendito de Mesa com as Folia de Reis

14 às 17h – Apresentações espontâneas, orações e ritual de alvorada dos foliões ao Presépio

18h – Jantar | Bendito de Mesa com Folia de Reis

19h – Abertura Oficial | Encontro das Bandeiras | Chegada dos três Reis

20h – Apresentação dos Grupos de Folias:

Folia de Reis Menino Jesus – Brazlândia (DF) | Folia de Reis Feminina – Vazante ( MG) | Folia de Reis Natividade (TO) | Folia de Reis Estrela de Belém – Coromandel (MG) | Folia de Reis Lago Oeste (DF)

Folia de Reis Menino Jesus – Brazlândia (DF) | Folia de Reis Feminina – Vazante ( MG) | Folia de Reis Natividade (TO) | Folia de Reis Estrela de Belém – Coromandel (MG) | Folia de Reis Lago Oeste (DF) 22h30 – Artistas convidados:

Idelbrando Calazancio

Irmãs Freitas

André e Andrade

Sexta-feira (10/02)

09h às 12h – Giro das Folias – Visita das Folias a órgãos públicos.

12h – Almoço | Bendito de Mesa com Folia de Reis

12h30 – Contação de Histórias – Duo Cacau e Luz

14 às 17h – Giro das Folias – Visita das Folias a órgãos públicos

18h – Jantar | Bendito de Mesa com Folia de Reis

20h – Apresentações

Folia de Reis Mensageiros de Santos Reis – Patos (MG) | Folia de Reis Estrela da Guia – São Francisco (MG) | Folia de Reis Flor do Oriente – Duque de Caxias (RJ) | Folia de Reis Doze dos Reis – Bebedouro (BA) | Folia de Reis Unidos na Fé – Planaltina (DF)

Folia de Reis Mensageiros de Santos Reis – Patos (MG) | Folia de Reis Estrela da Guia – São Francisco (MG) | Folia de Reis Flor do Oriente – Duque de Caxias (RJ) | Folia de Reis Doze dos Reis – Bebedouro (BA) | Folia de Reis Unidos na Fé – Planaltina (DF) 22h30 – Artistas convidados

Volmi Batista “Cantos de Folia”

Ânderes e Fernandes

Jackson Antunes

Sábado (11/02)

08h – Café da manhã dos foliões – Canto de Bendito

09 às 12h – Oficina de Luteria – Turma 01

09 às 12h – Seminário ‘As Folias de Reis no Brasil de hoje’

12h – Almoço dos foliões / Bendito de Mesa com Folia de Reis

12h30 – Contação de Histórias – Duo Cacau e Luz

14 às 18h – Oficina de Luteria – Turma 02

14h às 17h – Seminário – Grupos de trabalho

17h – Assembleia AFOREIS

17h – Apresentação de Grupos de Folia e manifestações espontâneas

19h – Jantar | Bendito de Mesa – Folia de Reis

20h – Apresentações

Folia de Reis Irmãos Vieira – Gama (DF) | Folia de Reis Companhia Estrela Guia – Paranicity (PR) | Folia de Reis de Alto Belo (MG) | Folia de Reis Festa de Reis – Pedreiras (MA) | Folia de Reis Estrela Da Guia – São Francisco (MG)

Folia de Reis Irmãos Vieira – Gama (DF) | Folia de Reis Companhia Estrela Guia – Paranicity (PR) | Folia de Reis de Alto Belo (MG) | Folia de Reis Festa de Reis – Pedreiras (MA) | Folia de Reis Estrela Da Guia – São Francisco (MG) 22h30 – Artistas convidados

Antônio Galba

Jéssica e Juliana

Zé Mulato e Cassiano

Domingo (12/02)

08h – Café da manhã dos foliões – Canto de Bendito

09h – Missa Sertaneja

12h – Almoço dos Foliões – Bendito de Mesa com Folia de Reis

14h – Apresentações

Tradicional de Reis – Formosa (GO) | Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida – Ibirité (MG) | Folia de Reis Ao Encontro do Messias – Niquelândia (GO) | Folia de Reis Feminina Rainha da Paz – Patos (MG) | Folia de Reis João Timóteo (DF)

Tradicional de Reis – Formosa (GO) | Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida – Ibirité (MG) | Folia de Reis Ao Encontro do Messias – Niquelândia (GO) | Folia de Reis Feminina Rainha da Paz – Patos (MG) | Folia de Reis João Timóteo (DF) 16h- Despedida das Bandeiras

16h30 – Artistas convidados:

Caravana Caipira

Pedro Paulo e Matheus

Atrações diárias:

Espetáculos de grupos de Folias de Reis |Danças populares | Violeiros | Oficinas de instrumentos | Rodas de Prosa | Exposição Digital Interativa (acessível) | Benditos de Mesa | Presépio | Os Três Reis Magos |Comidas típicas

Serviço

21º Encontro Nacional de Folia de Reis

Quando: De 09 a 12 de fevereiro de 2023

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Classificação livre e entrada franca.

Transmissão ao vivo pelo canal oficial no Youtube do Clube do Violeiro Caipira.