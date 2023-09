VOA Festival traz arte, cultura urbana, gastronomia e brasilidades para o coração da capital

Nos dias 23 e 24 de setembro Brasília recebe evento com shows nacionais e locais para o brasiliense curtir ao ar livre

Consagrando-se como a cidade dos festivais, Brasília recebe em setembro mais um grande evento do jeito que o brasiliense gosta, ao ar livre, com muita cultura, arte, música e gastronomia, em um dos locais queridinhos da capital, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Celebrando a chegada da Primavera, o VOA Festival acontece nos dias 23 e 24 de setembro no estacionamento 10 do Parque e contará com atrações musicais nacionais e locais nos dois dias de evento. Entre os confirmados estão a banda baiana Àttooxxá, as cantoras Luiza Lian (SP) e Tássia Reis (SP), as bandas Mestre Ambrósio (PE), Carne Doce (GO), Margaridas (DF) e Surf Sessions (DF), além da Orquestra Quadrifônica (DF), Bambaflow (SP), Pezão (DF), Shigara (BH), Ketlen (DF) e Paula Torelly (DF).

O evento busca valorizar a cultura urbana e popular com muita brasilidade e o jeitinho bem brasiliense de aproveitar e ocupar os vastos espaços da capital. Para isso, contará com dois ambientes, o primeiro recebe as atrações musicais e o segundo fica por conta do PicNik e sua tradicional feira de arte, moda e gastronomia. O festival marca o início das comemorações pelos 45 anos do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Para o idealizador do evento, o músico e produtor cultural Lucas Formiga, o VOA vem traçar um paralelo entre diversas expressões musicais brasileiras, valorizando a música autoral, contemporânea e regional. “Teremos estilos variados dentro do festival, passando pelo rap, música afro-brasileira, música popular regional, a nova MPB, além de ritmos mais dançantes como o Funk. O VOA flerta com todos esses estilos, valorizando a identidade das culturas regionais e urbanas”, pontua.

A proposta do festival é trazer à capital novidades da música brasileira, ocupando um lugar de busca da expressão cultural brasiliense, afirma o produtor. “Os artistas do festival estão todos trazendo uma novidade, seja um show inédito em Brasilia, uma música nova, um lançamento”, adianta. “Pensamos um line-up que transitasse e homenageasse as várias formas de expressão cultural brasileira, diferentes ritmos locais e nacionais destacando a diversidade da nossa música”, finaliza.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos a R$ 20 (meia entrada) exclusivamente pelo site www.furandofila.com e no dia do evento (valor sujeito a alteração). Mais informações podem ser encontradas no IG do evento @voafestival e no site voafestival.com.br

O esquenta para o festival começa já no dia 21 de setembro, quinta-feira, a partir das 20h no Infinu (506 sul) com Sophia Chablau. Evento ratuito.

Serviço:

VOA Festival

Data: 23 e 24 de setembro (sábado e domingo)

Horário: Sábado 19h e domino 16h

Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Estacionamento 10

Ingressos: A partir de R$ 20 (meia entrada) através do link https://furandoafila.com.br/comprar/4186/VOA_FESTIVAL

Classificação Indicativa: Livre

Atrações musicais:

23/09 – Sábado:

Àttooxxá (BA)

Tássia Reis (SP)

Margaridas (DF)

Orquestra Quadrafônica (DF)

Bambaflow (DJ Nyack, DJ Umiranda e DJ Set)

DJ Ketlen (DF)

DJ Paula Torelly (DF)

24/09 – Domingo

Mestre Ambrósio (PE)

Luiza Lian (SP)

Surf Sessions (DF)

Carne Doce (GO)

DJ Shigara (MG)

DJ Pezão (DF)

Esquenta VOA Festival com Sophia Chablau – e uma enorme perda de tempo

Data: 21 de setembro (quinta-feira)

Horário: A partir das 20h

Local: Infinu (506 Sul)

*evento gratuito