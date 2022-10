Música, teatro e halloween na Agenda Brasília desta semana

Miguel Falabella e Danielle WInits desembarcam trazendo a peça “A Mentira”; na Worlld, a dupla tradicional de Brasília Henrique e Ruan grava o quinto DVD da carreira

A Agenda Brasília desta semana reserva grandes espetáculos no teatro, como as peças “A Mentira”, estrelada por Miguel Falabella e Danielle Winits, e “Hermanoteu na Terra de Godah”, da Cia. de Comédia G7.

Além de teatro, tem muita música! Na Worlld Brasília, a dupla tradicional de Brasília Henrique e Ruan grava o quinto DVD da carreira. O festival Halloween Assombrado e o Cafe de La Musique On Tour trazem muita música eletrônica, além do rapper Teto.

Confira os principais eventos do fim de semana:

Cafe de La Musique On Tour

O festival de música eletrônica Cafe de La Musique On Tour desembarca em Brasília neste sábado (15), no Estádio Nacional Mané Garrincha. O evento terá 12 horas de festas, com apresentações dos DJs KVSH, Cat Dealers, Gabe, Jord, Pirate Snake, Akvo, C-Vit, Matheus Hartmann, Gustavo Carvalho, Kallak, Gai4 e Bruno Freitas. Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

Cafe de La Musique – On Tour

Quando: sábado, 15 de outubro, a partir das 21h

Onde: Estádio Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Ingressos: R$ 90 (frente palco), R$ 150 (camarote), ambos referentes a meia-entrada, podendo ser adquiridos pelo site ou app da Sympla

Para mais informações: @top7entretenimento

Teto e Tropkillaz no Festival Assombrado

O Festival Assombrado começou no último dia 11 e vai até o sábado (15). Na sexta-feira, o rapper Teto agita o público; no sábado, Tropkillaz fecha o evento com chave de ouro.

Festival Assombrado

Quando: sexta e sábado, 14 e 15 de outubro

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 30 no site do evento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Miguel Falabella e Danielle Winits em “A Mentira”

Miguel Falabella e Danielle Winits protagonizam a peça “A Mentira”, que chega a Brasília para apresentação dupla no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses, em 15 e 16 de outubro (sábado e domingo). Traduzida, dirigida e estrelada por Falabella, “A Mentira” é uma comédia sobre a arte de omitir para proteger pessoas amadas.

Espetáculo ‘A Mentira’

Datas:

15 de outubro (sábado), às 21h

16 de outubro (domingo), às 18h

Local: Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Classificação indicativa: 10 anos

Gravação de DVD de Henrique e Ruan

Os sertanejos Henrique e Ruan irão gravar, neste sábado (15), o quinto DVD da carreira. O cenário será a Worlld Brasília (SIA Trecho 3), a partir das 21h. No repertório, estão as regravações das músicas “Quando Você Passa (Turu Turu)”, sucesso de Sandy e Júnior, “Meu Bem Querer” e “Depois de uma Taça de Vinho”.

Gravação DVD Henrique e Ruan

Quando: sábado, 15 de outubro

Horário: 21h

Onde: Worlld Brasília – SIA Trecho 3

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oficina G3

Uma das mais renomadas bandas de rock cristão do país, a Oficina G3 desembarca na capital federal no dia 14 de outubro. O show, que acontece na Lagoinha Brasília Capital, no Setor Hípico, faz parte da turnê que comemora os 20 anos do álbum ‘Humanos’.

Oficina G3 em Brasília

Data: 14 de outubro, sexta-feira a partir das 19h

Local: Lagoinha Brasília Capital – SHIP, conjunto 22 parte E s



Ingressos: a partir de R$ 70 no Clube do Ingresso

Classificação indicativa: 16 anos

Hermanoteu na Terra de Godah

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo se prepara para voltar a Brasília com o espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação será neste domingo (16), no Teatro Unip (913 Sul). Os ingressos estão sendo vendidos on-line e custam a partir de R$ 90.

Cia de Comédia Os Melhores do Mundo

Espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah

Quando: domingo, 16 de outubro

Onde: Teatro Unip Brasília, 913 Sul

Horário: 18h

Ingressos a partir de R$ 90 no site Furando a Fila