Makossa, Caldas Country, Jazz na Vila e muito mais na Agenda Brasília desta semana

Além dos eventos em território brasiliense, tem festival para quem for turistar pelos arredores do quadradinho

Cá estamos com mais uma Agenda Brasília! E nesta semana, tem evento até em Caldas Novas e na Chapada dos Veadeiros.

Os destaques deste fim de semana são os tradicionais festivais Caldas Country e a Makossa. Há ainda o Jazz na Vila, para quem estiver turistando pela Chapada. Também tem atração internacional. Confira os detalhes:

Caldas Country

É hora do Caldas Country 2022! O tradicional festival sertanejo, que chega à 15ª edição, ocorre neste fim de semana, de 11 a 14 de novembro, em Caldas Novas-GO. Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa e Pedro Sampaio estão entre as atrações confirmadas.

Caldas Country 2022

Local: Solar de Caldas, Caldas Novas-GO

Data: de 11 a 14 de novembro de 2022

Ingressos à venda no site Total Acesso

Confira a programação completa

Nu-Mark na Makossa

O gran finale! O último evento que marca os 20 anos da tradicional festa Makossa acontece neste sábado (12), na Galeria dos Estados. A Makossa 20 Anos – Terceiro Ato recebe o DJ norte-americano Nu-Mark para fechar com chave de ouro a comemoração das duas décadas da Makossa. Abrilhantam a festa os artistas Bell Lins, Umiranda, Luísa Viscardi, Ketlen Niggaz e Tiago Gioseffi. Os ingressos custam a partir de R$ 63 (terceiro lote) no site Furando a Fila.

Makossa 20 Anos – Terceiro Ato

Local: Galeria dos Estados, Brasília-DF

Data: sábado, 12 de novembro

Horário: a partir das 22h

Atrações: Nu-Mark, Bell Lins, Umiranda, Luísa Viscardi, Ketlen Niggaz e Tiago Gioseffi

Ingressos a partir de R$ 63 (terceiro lote) no site Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Anavitória

O duo Anavitória, vencedor de dois Grammy Latino, traz a Brasília a turnê “Cor” neste sábado (12), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Os ingressos já estão à venda.

Anavitória – turnê ‘Cor’

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: sábado, 12 de novembro

Horário: a partir das 21h (abertura da casa às 20h)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Alpha Tickets

Classificação livre

Soul Beat

O Festival Soul Beat, legado do Blend Festival, chega a Brasília neste fim de semana. As atrações confirmadas são os rappers Djonga e Sant, na sexta-feira (11), e Cynthia Luz, Jah Live, Hélio Bentes e Tati Portella no sábado (12). Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Festival Soul Beat

Data: 11 e 12 de novembro

Horário: 20h

Local: Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, Trecho 3

Confira a programação completa

Ingressos a partir de R$ 71 na Bilheteria Digital.

The Killers

A banda norte-americana The Killers se apresenta em Brasília na próxima segunda-feira (14), véspera de feriado. O Estádio Nacional Mané Garrincha recebe os artistas. Os brasilienses Capital Inicial e Raimundos, e o grupo Jovem Dionísio completam a festa. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão sendo vendidos no site da Eventim.

The Killers em Brasília

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Data: segunda-feira, 14 de novembro

Horário: a partir das 18h

Atrações: The Killers, Capital Inicial, Raimundos, Jovem Dionísio

Ingressos a partir de R$ 120 no Eventim.

Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro retorna a Brasília para abrilhantar o Feed Festival, que acontece neste sábado (12) no Arena Hall (EPTG), a partir das 21h. Pedro Paulo e Matheus, Wilian e Marlon, DJ Calixto e Galã do Piseiro completam a festa. Os ingressos custam a partir de R$ 50 no Sympla.

Zé Vaqueiro no Feed Festival

Local: Arena Hall – EPTG próximo ao Jockey

Data: sábado 12 de novembro

Horário: a partir 21h

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Delacruz

O rapper Delacruz volta a Brasília para show neste sábado (12), no Complexo Fora do Eixo (Saan). O grupo de pagode Mistura 61 abre a apresentação do artista carioca. Os DJs Caio Hot, Pepe, Larbac e Thiago May completam a festa.

Delacruz no Complexo

Local: Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Data: sábado, 12 de novembro

Horário: a partir das 20h

Ingressos a partir de R$ 60 no site Furando a Fila

Jefferson Moraes

O cantor sertanejo Jefferson Moraes volta a Brasília nesta sexta-feira (11) para show na Worlld Brasília (SIA Trecho 3). A dupla Wilian e Marlon e a DJ Geovana, todos de Brasília, completam a festa.

Jefferson Moraes

Local: Worlld Brasília, SIA Trecho 3

Data: sexta-feira, 11 de novembro

A partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Saia Rodada no Bothanic

A banda de forró Saia Rodada, originária do Rio Grande do Norte, vem a Brasília neste sábado (12). O grupo se apresenta no Bothanic, novo complexo de eventos no Setor de Clubes Sul. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90 + taxa (meia-entrada feminina do 1º lote), pelo site e aplicativo Ingresse.

Saia Rodada no Bothanic

Local: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Data: sábado, 11 de novembro, a partir das 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 90 no Ingresse

Jazz na Vila

Começa nesta sexta-feira (11) a 5ª edição do Jazz na Vila, que reúne músicos goianos e brasilienses. Os artistas farão apresentações em restaurantes, bares e pousadas da Vila de São Jorge (GO), porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros. O evento, organizado pela Associação dos Empreendedores de São Jorge (Assejor), acontece até o dia 15 de novembro. O couvert artístico custa R$ 20; e o cortejo e o Jam session são gratuitos.

5ª edição do Jazz na Vila

Local: Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros-GO

Data: 11 a 15 de novembro de 2022

Classificação livre

Confira a programação completa