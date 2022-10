Festival Soul Beat traz Djonga, Sant e Cynthia Luz a Brasília em novembro

Evento acontece nos próximos dias 11 e 12, no palco do Minas Brasília Tênis Clube

O Festival Soul Beat, legado do Blend Festival, chegará a Brasília em novembro. Os organizadores definiram novas datas e local para o evento, que ocorrerá agora nos próximos dias 11 e 12, no Minas Brasília Tênis Clube.

As atrações confirmadas são os rappers Djonga e Sant, na sexta-feira (11), e Cynthia Luz, Jah Live, Hélio Bentes e Tati Portella no sábado (12).

‘Soul Beat’ era o nome de um dos palcos do festival Blend, realizado no ano passado. “O Soul Beat carrega alma, energia e pluralidade. Não é à toa que o palco, agora, vira um festival inteiro. Nossa missão é conectar para expandir”, afirma um dos produtores do evento, Bruno Giacomitti.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Festival Soul Beat

Data: 11 e 12 de novembro

Horário: 20h

Local: Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, Trecho 3

Ingressos a partir de R$ 71 na Bilheteria Digital