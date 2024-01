Luísa Sonza e Bloco do Silva agitam o fim de semana do quadradinho

Pré-carnaval, pagode e metal sinfônico também fazem parte da agenda. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (19) e domingo (21)

O terceiro fim de semana de janeiro chegou com tudo e, com ele, uma seleção de atrações variadas para curtir em Brasília. A capital vai receber, nos próximos dias, Luísa Sonza, Bloco do Silva, a banda de Metal Sinfônico Apocalyptica e muito mais. Confira a lista completa.

Escândalo Íntimo chega em Bsb

Com o grande sucesso do seu último lançamento, uma das principais vozes do pop brasileiro, Luísa Sonza, traz a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, no dia 20 de janeiro (sábado). A cantora se apresenta na Arena BRB Nilson Nelson, e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 60.

Luísa Sonza

Sábado, 20 de janeiro

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos a partir de R$ 60 no Ingresse.

Não vai perder o Bloco do Silva!

Um dos eventos mais tradicionais dos últimos anos, “O Bloco do Silva”, festa em comemoração ao carnaval, acontece nesta sexta (19), na Arena BRB Mané Garrincha. O artista pop conhecido pelas músicas “A cor é rosa”, “Fica tudo bem” e “Vem meu amor”, divide o palco um grande line-up: Marcelo D2, Marina Sena, Pathy Dejesus e Umiranda. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 60 no site da Sympla.

Bloco do Silva

Sexta, 19 de janeiro

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla.

Para os amantes de Metal

A banda “Apocalyptica” chega pela primeira vez no quadradinho! Uma das maiores bandas de Metal Sinfônico do mundo celebra os clássicos de sua carreira em uma experiência inesquecível que transcende o virtuosismo do Heavy Metal e a Música Clássica. Os ingressos já esgotaram no site da Sympla.

Apocalyptica

Sábado, 20 de janeiro

Local: Toinha Brasil Show – Sof SuL

Ingressos: no site da Sympla

Informações: (61) 9.9450-1671

Não vamos esquecer o bom sertanejo

Em comemoração do aniversário do Worlld Brasília, Gabriel Gava, Wilian e Marlon, Roni & Ricardo e muito mais vão animar nesta sexta-feira (19) a partir das 21h com entrada de R$ 25 até às 23h no site do Furando a Fila. Você não pode perder essa, são mais de 10h de festa!

Aniversário Worlld

Sexta 19 de janeiro

Local: Worlld Brasília

Ingressos: a partir de R$ 25 no site do Furando a Fila.

O pagode não pode ficar de fora

Mais uma edição imperdível do Vai Rolar Pagode com o Grupo Largo Tudo! chega ao lado do Dj Cavalher para agitar tudo na sexta e sábado, com um lote promocional a partir de R$ 10, no Condomínio Império dos Nobres. Ingressos disponíveis no site da Sympla.



Largo Tudo e Dj André Cavalher

Sexta 19 – Sábado 20 de janeiro

Local: Condomínio Império dos Nobres – SH Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 10 no site da Sympla.

Os Travessos

E ainda sobre pagode, tem o grupo Os Travessos, no próximo sábado (20) no Festival de Pagode e Cerveja na Worlld Brasília. O evento também conta com os meninos do Clima de Montanha, Vulgo Pagodin e Grupo Moleque. Os ingressos você encontra no site do Furando a Fila, a partir de R$ 40.

Festival de Pagode e Cerveja

Sábado 20 de janeiro

Local: Worlld Brasília

Ingressos: a partir de R$ 40 no site do Furando a Fila.

Ainda tem mais pré-carnaval

Como de costume, faltando três semanas para o Carnaval, a Mimosa junta a fome de folia com a vontade de beber, para trazer a “Carnamimosa”. Já corre e vai comprar o seu ingresso a partir de R$ 30 no site da Sympla.

Carnamimosa

Sábado 20 de janeiro

Local: Externa Clube – Asa Sul

Ingressos: a partir de R$ 30 no site da Sympla.

Vamos curtir um bom espetáculo!

O Eixo Cultural Ibero Americano recebe, neste sábado (20), artistas de Brasília que inovam trazendo música, poesia e conteúdo digital no espetáculo do “Falando de Amor”, que além do repertório especial da cantora Dhi Ribeiro, o projeto incluirá os versos da escritora Gisele Gama e a distribuição do livro “Falando de Amor”. A entrada é gratuita.

“Falando de Amor”

Artistas: Dhi Ribeiro e Gisele Gama

Sábado: 20 de Janeiro, às 20h

Local: Eixo Cultural Ibero Americano

Entrada Gratuita

Informações: (61) 99862-0415