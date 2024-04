Jorge e Mateus, Ana Cañas e espetáculos teatrais animam fim de semana 

Jorge e Mateus em uma experiência única

A dupla Jorge e Mateus chega a Brasília neste sábado (6), para um show histórico da turnê “Único”. A grande produção iniciada em 2022, conta com um setlist diferente em cada apresentação, além de participações exclusivas. Na capital, primeiro destino da turnê em 2024, os cantores dividirão o palco com Léo Santana, Luan Santana e Pedro Libe. Os ingressos podem ser adquiridos no site Quero dois ingressos.

Foto: Divulgação

Jorge e Mateus Único em Brasília

Data: Sábado (6)

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horário: Abertura dos portões: 15h

Ingressos: Quero dois ingressos

Ana Cañas canta Belchior

Ana Cañas desembarca nesta sexta-feira (5), em Bsb com o último show na cidade da turnê dedicada ao cantor cearense Belchior. Já são quase três anos tocando o repertório de um dos maiores artistas do Brasil. A cantora paulista traz as clássicas “Coração Selvagem”, “Alucinação”, “Sujeito de Sorte” entre várias outras na setlist. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla.

Foto: Divulgação

Ana Cañas canta Belchior

Onde: Teatro La Salle

Endereço: SGAS Quadra 906, Conjunto E – Brasília-DF.

Quando: Sexta-feira (5)

Ingressos: Sympla

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças

O musical infantil ‘Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças’ chega a Brasília depois de rodar por diversas capitais do Brasil em 10 anos de trajetória. A adaptação da vida do Rei do Baião acontece a partir desta sexta-feira (5) e vai até domingo (7). O espetáculo faz parte do projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’, criado com o objetivo de levar para os palcos nomes importantes da cultura brasileira. Ingressos disponíveis pelo Sympla.

Foto: Divulgação

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças

Data: 5, 6 e 7 de abril

Local: Teatro UNIP (SGAS Quadra 913 Conj. B – SHCS, Brasília – Distrito Federal)

Horários: sexta (5), às 18h30; Sábado (6) às 11h, 16h e 18h; e Domingo (7), às 11h e 16h. Classificação: livre

Ingressos: Sympla

“Grande sertão: Veredas” no Teatro Brasília Shopping

A obra “Grande Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa, ganha reinterpretação encabeçada pelo ator Gilson de Barros entre os dias 5 a 7 de abril, no Teatro do Brasília Shopping. Com direção de Amir Haddad, o trabalho do escritor ganha se reenventa em dois recortes: “Riobaldo”, e “O Diabo na Rua, no meio do Redemunho”. Ingressos disponíveis no Sympla.

Foto: Divulgação

“Grande sertão: Veredas” no Teatro Brasília Shopping

Riobaldo

Datas: 05, 06 e 07 de abril

Horário: 20h

Ingressos disponíveis no Sympla

O Diabo na Rua, no meio do Redemunho

Datas: 12, 13 e 14 de abril

Horário: 20h

Ingressos disponíveis no Sympla

“A.R.L. Vida e Obra” de Antônio Roseno de Lima

Com o intuito de desvendar as diferentes camadas da obra de Antônio Roseno de Lima, a mostra ‘A.R.L. Vida e Obra’, fica disponível até 22 de maio e é dividida em seis seções, apresentando um panorama completo das diversas facetas do artista. Colorindo seu barraco com obras comoventes, que partiam de materiais precários, em sua maioria encontrados no lixo, o artista expressava alguns de seus sonhos em suas pinturas: a casa bonita, colorida, com luz elétrica, o prédio moderno e a fábrica onde almejava trabalhar.

Foto: Divulgação

A.R.L. Vida e Obra” de Antônio Roseno de Lima

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul

Local: Galeria 1 do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Visitação: De 2 de abril a 22 de março de 2024. Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso no site bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília

Mostra circense para a criançada em Samambaia

Depois do grande sucesso da primeira etapa, em Santa Maria, chegou a vez de Samambaia receber o projeto Praça da Criança, que traz como atração principal o Espetáculo Circense Internacional Khronos. O Espetáculo Circense Internacional Khronos tem as bailarinas em sua abertura. E, logo em seguida, o show de bambolês. O riso fica por conta dos palhaços mais engraçados do País. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Foto: Divulgação

Projeto Praça da Criança

Local: Samambaia, Quadra 302, Conjunto 8 (estacionamento da loja Castelo Forte)

Datas e horários:

05/04 (Sexta-feira) – Sessão às 20h

06/04 (Sábado) – Sessões às 16h, 18h e 20h 07/04 (Domingo) – Sessões às 14h, 16h e 18h. Classificação: Livre

Entrada gratuita: é necessário retirar o ingresso na plataforma Sympla

Primeira edição de 2024 da tradicional Festa da Lili

Com o tema ‘RetroChronos: A Viagem Temporal’, a festa será realizada no sábado (06/04) e no domingo (07/04), prometendo ser um espetáculo inesquecível para todos os presentes. A festa contará com um line-up de DJs renomados na cena LGBTQIA+, que se revezarão no Clube Ascade. Ingressos pelo site Ingresse.

Foto: Divulgação

Festa da Lili: RetroChronos – A Viagem Temporal

Data: Sábado (6)

Local: Clube ASCADE

Ingressos: Ingresse