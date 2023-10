Fim de semana reserva shows emocionantes. Confira a Agenda Brasília

Artistas com mais de 40 anos de carreira, como Chitãozinho & Xororó, Almir Sater, Guilherme Arantes e Fundo de Quintal desembarcam na capital federal neste fim de semana

O último fim de semana de outubro traz shows de artistas com histórias e sucessos para dar e vender. Chitãozinho & Xororó, Fundo de Quintal, Guilherme Arantes e Almir Sater são alguns dos nomes que se apresentam na capital federal nos próximos dias.

E como Brasília é uma capital diversa, estão marcadas ainda festas como a ‘Gabunsa’, a festa do pijama do DJ Bruno Be; o espetáculo ‘Vamos Cultivar Amizades’, do Mundo Bita; uma feira de games; a chegada do Papai Noel; e muito mais. Confira os detalhes:

Samba da melhor qualidade!

O lendário Fundo de Quintal retorna à quadra da Aruc, uma das maiores escolas de samba do Distrito Federal, neste sábado (28). O grupo traz a Brasília o show do DVD de 45 anos em uma roda de samba com início a partir das 17h. Os grupos locais Papel Marchê e Samba da G4 também participam da festa. Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla.

Fundo de Quintal – show do DVD 45 Anos

Sábado, 28 de outubro

A partir das 17h

Na Aruc – SRES, área especial 8, Cruzeiro Velho

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Nostalgia para as ‘cheias de charme’

Um dos grandes nomes da MPB desembarca em Brasília para show neste domingo (29), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Aos 70 anos de vida e 47 de carreira, Guilherme Arantes segue fazendo shows pelo Brasil afora e, neste fim de semana, visitará Brasília. Dono de sucessos como “Cheia de Charme”, “Um dia, Um Adeus” e “Planeta Água”, Arantes se apresentará ao lado da Orquestra Brasília Sinfônica. Os ingressos custam a partir de R$ 90 no site Furando a Fila.

Guilherme Arantes e Orquestra Brasília Sinfônica

Domingo, 29 de outubro

A partir das 20h

No Auditório Máster do Ulysses Centro de Convenções

Ingressos a partir de R$ 90 no site Furando a Fila

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (61) 98144-1514 e (61) 98425-1147

Vamos cantar “Evidências”?!

Sábado também é dia de celebrar a turnê de 50 anos da dupla Chitãozinho & Xororó. Os irmãos se apresentam no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, prontos para cantar sucessos como 60 Dias Apaixonado, Fio de Cabelo, Evidências, Sinônimos e tantos outros. Boa parte dos ingressos já se esgotaram, mas ainda há bilhetes disponíveis a partir de R$ 110 no site Guichê Live.

Turnê 50 anos de Chitãozinho e Xororó em Brasília

Sábado, 28 de outubro

A partir das 20h

No Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 120 no site Guichê Live

Mais um show que promete ser lendário

Aos fãs de Almir Sater, a oportunidade de ver a turnê que marca os 40 anos de sucesso do artista bate à porta. O cantor se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães neste sábado (28), a partir das 22h, trazendo canções como “Chalana”, “Trem do Pantanal” e “Tocando em Frente”. Ingressos a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital.

Almir Sater e banda – nova turnê

Sábado, 28 de outubro

A partir das 22h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa livre

Festa do pijama até de manhã

O DJ Bruno Be escolheu o Mezanino da Torre de TV para comemorar seu aniversário nesta sexta-feira (27). A “Gabunsa – A Festa do Pijama” promete fazer você “se esquecer de todas suas preocupações e se sentir literalmente no seu quarto”. O evento vai reunir desafios, joguinhos etílicos, doces, pijamas diferentões e, claro, muita música! Ingressos a partir de R$ 140 na Bilheteria Digital.

‘Gabunsa – A Festa do Pijama’, by Bruno Be

Sexta-feira, 27 de outubro

A partir das 23h30

No Mezanino BRB – Torre de TV (andar R), Eixo Monumental, Brasília

Ingressos a partir de R$ 140 na Bilheteria Digital

Mais informações: @meza.nino

Classificação indicativa: 18 anos

Sextando com sertanejo

A dupla Max & Luan agita a Worlld Brasília nesta sexta (27), a partir das 21h, com seus sucessos “Vestido Coladinho”, “Castigando”, “4G”, entre outros. A dupla Pedro Paulo & Matheus complementa a noite. Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila.

Max & Luan

Sexta, 27 de outubro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 2, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Cinema de graça em Planaltina

O Complexo Cultural de Planaltina vai receber, neste fim de semana, uma diversidade de corpos e vozes, afetos, danças, esperança, resistência, ousadia e criatividade: vem aí a segunda edição do festival de cinema CineMotriz. Neste ano, o CineMotriz é inspirado na Sagrada Esperança, poema e livro escrito pelo primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, referência aos ideais de esperança para o futuro do país. O evento começou na quarta (25) e vai até o sábado (28), com entrada franca.

CineMotriz – 2º Festival de Cinema de Planaltina

De quarta-feira a sábado, 25 a 28 de outubro

No Complexo Cultural de Planaltina – Av. Uberdan Cardoso, St. Administrativo, Lote 02

Entrada franca

Classificação indicativa livre

Confira a programação completa

Mais informações: @cinemotrizbr

Para quem gosta de games

O Movimento Inova realiza o Brasília E-Games Experience de hoje (27) até domingo (29), na Praça das Fontes (Parque da Cidade), com entrada franca (retirada de ingressos no Sympla). O evento irá organizar campeonatos de jogos populares como Free Fire Emulator, League of Legends e Valorant. Haverá ainda música ao vivo: hoje (27), tem pagode com o Se Joga; amanhã (28), o som fica por conta do rapper EO Grego e a banda de rock Lupa.

Para se inscrever nos campeonatos, é necessário entrar em contato por meio do Instagram @egames.bsb. A retirada do ingresso no Sympla não garante a participação no torneio.

Brasília E-Games Experience

De sexta a domingo, 27 a 29 de outubro

Na Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos grátis no Sympla

Informações: @egames.bsb

O fim de ano já dá sinais, ho, ho, ho!

Neste sábado (28), a partir das 18h, o clima de magia estará no ar no Venâncio Shopping com a chegada do Papai Noel. Pela primeira vez em shoppings da capital, o evento terá a presença de um intérprete de libras. Ao longo do dia, personagens natalinos encenados pela Cia Teatral Néia & Nando irão interagir com o público. Crianças e suas famílias, incluindo seus pets podem curtir música, pintura de rosto, pipoca e algodão doce.

Chegada do Papai Noel

Sábado, 28 de outubro

Das 12h às 18h

No piso térreo do Venâncio Shopping – Setor Comercial Sul, quadra 6

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @venancioshopping

Divulgação

Falando em atrações infantis…

Fenômeno entre a criançada, o Mundo Bita volta a Brasília neste sábado (28) com o espetáculo “Vamos cultivar amizades”. Flora, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e vários animais interpretam músicas especiais do grupo, como “Dinossauros”, “Safari”, “Meu pequeno coração” e muitas outras. As músicas da peça foram escolhidas através de pesquisas realizadas com as famílias nas redes sociais, dando vida a um repertório cativante e envolvente. Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital.

Vamos Cultivar Amizades: uma jornada lúdica repleta de músicas e aprendizados

Mundo Bita

Sábado, 28 de outubro

A partir das 15h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa livre

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital

Crianças de até dois anos não pagam, desde que fiquem acomodadas no colo do responsável

Mais informações: https://www.mundobita.com.br/