Fim de semana em Brasília tem Samba Prime, Nando Reis, Naldo e muito mais

Agenda Brasília traz shows, festivais, espetáculos de comédia, exposições, eventos automobilísticos, entre outras atrações

Samba Prime

A 2ª edição do Samba Prime Brasília ocorre neste sábado, 15 de abril. O público brasiliense vai se divertir ao som de grandes artistas do samba e do pagode, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. Sorriso Maroto, Xanddy Harmonia, Raça Negra, Dilsinho, Ferrugem, Di Propósito, Vitinho e Akatu são os artistas que participarão do festival. Ingressos a partir de R$ 75 + taxas no site Central de Eventos.

Samba Prime Brasília

Sábado, 15 de abril

A partir das 13h

Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 75 no site da Central de Eventos.

Mais informações: (61) 99514-5259 | @sambaprimebsb

Nando Reis

O cantor e compositor Nando Reis apresenta ao Distrito Federal, nesta sexta (14), a turnê “Nando Hits”. Nela, Nando traz à tona seus mais de 40 anos de carreira, entre trabalhos solo e parcerias ao longo das quatro décadas. “Resposta”, “All Star” e “Dois Rios” são alguns dos sucessos que certamente estarão no show, bem como o single “N”, um dos últimos lançados. Outra atração é o filho Sebastião Reis, que fará participação especial. O show ocorre no Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 22h.

Turnê ‘Nando Hits’

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: Dia 14 de abril (Sexta-feira)

Horário: 22h

Ingressos a partir de R$ 140 (segundo lote) na Bilheteria Digital

Informações: (61) 98409-0198

Classificação Indicativa: 14 anos

Naldo

Bem ou mal, Naldo é um dos funkeiros mais falados do país atualmente. O dono de vários hits da última década faz show em Brasília neste sábado (15), na Worlld Brasília (SIA Trecho 3). É a Balada Especial para Pessoas Especiais! A festa começa a partir das 22h, com Wilian e Marlon abrindo o show. Ingressos promocionais a partir de R$ 20 no Sympla.

Balada Especial para Pessoas Especiais

Naldo, Wilian e Marlon

Sexta-feira, 14 de abril

A partir das 22h

Worlld Brasília – SIA Trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos promocionais a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (61) 98383-3939 | (61) 3297-7987

Murilo Couto – Ideias Soltas

O humorista Murilo Couto traz a Brasília seu novo show solo, “Ideias Soltas”. Participante do programa The Noite, do SBT, além de ter seus shows em plataformas de streaming como Globoplay e Netflix, Murilo Couto agora investe no “Ideias Soltas”. Como ele mesmo classifica, o espetáculo é “absolutamente inconsequente, irresponsável e insolente”. É no Teatro Católica, no domingo (16), a partir das 19h. Ingressos a partir de R$ 60.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Murilo Couto e o show Ideias Soltas

Domingo, 16 de abril

A partir das 19h (abertura dos portões às 18h)

Teatro da Universidade Católica de Brasília – QS 07, lote 01, EPCT, Taguatinga-DF

Ingressos a partir de R$ 60 no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 14 anos

Manual de Sobrevivência ao Casamento

O “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, um dos maiores espetáculos da Cia. de Comédia G7, chega à última apresentação neste domingo (16). Na peça, o grupo traz um tutorial para a boa convivência na vida a dois. “O G7 promete ser fiel ao público e respeitá-lo, na saúde e na doença, na alegria e na alegria, para todo o sempre!”

As apresentações rolam no Teatro La Salle, na 906 Sul, com ingressos a partir de R$ 40.

Manual de Sobrevivência ao Casamento

Cia. de Comédia G7

Últimas apresentações

Teatro La Salle – 906 Sul

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do local e no site da G7

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99351-1369 (WhatsApp)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jacques Vanier – Vô Contá Procêis

O comediante Jacques Vanier se apresenta em Brasília neste sábado e domingo, 15 e 16 de abril, no Teatro Unip (913 Sul). Impulsionado pelos seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e 1 milhão de inscritos no YouTube, o goiano traz à capital o show Vô Contá Procêis. Na segunda parte do espetáculo, Jacques receberá Seu Geraldo e Sid Peão para o Boteco do Jacó ao vivo. Ingressos a partir de R$ 40.

Vô Contá Procêis

Show de Jacques Vanier

Sábado e domingo, 15 e 16 de abril

Teatro Unip – 913 Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 40 + taxas no site Ingresso Digital

Mega Drift Brasil

Brasília recebe, neste fim de semana, o Mega Drift Brasil, com a presença dos maiores pilotos do país na modalidade, como Vinícius Trindade e Gustavo Cavalcante. O evento será realizado no estacionamento da Torre de TV Digital, próximo a Sobradinho. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$50.

Mega Drift Brasil

Sábado e domingo, 15 e 16 de abril

Estacionamento da Torre de TV Digital (veja rotas)

Ingressos a partir de R$ 50

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sky 21 Experience

Brasília completa 63 anos neste mês e, para comemorar, o evento Sky 21 Experience promete uma festa inesquecível no heliponto do Complexo do Brasil 21, um dos locais mais charmosos da capital federal. A festa acontece neste sábado (15), a partir das 17h30. Uma das atrações é Meolly, do bloco Eduardo e Mônica. A parte gastronômica será comandada pelo renomado Noru Sushi.

Sky 21 Experience

Sábado, 15 de abril

Heliponto do Complexo Brasil 21 – SHS, qd. 6

A partir das 17h30

Valor: R$ 1000

Reserva pelos números (61) 98439-1778 | (61) 99554-0336