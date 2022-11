Festival MVUKA agita o Conic no sábado

Nas picapes estarão grandes nomes com o melhor do Soul, Funky, Afrobeat, Latinidades e Brasilidades

No outro continente, MVUKA é uma montanha sagrada da África do Sul, conhecida por atrair pessoas em busca de iluminação, aqui MVUKA é uma balada com cara de bar e vice-versa, que atrai pessoas ao centro da cidade, em busca de iluminação hedonista através de música boa. O Festival MVUKA acontece no dia 19 de novembro (sábado), de 22 às 6 horas, na Birosca e Chicão do Conic.

Nas picapes estarão grandes nomes com o melhor do Soul, Funky, Afrobeat, Latinidades e Brasilidades. Os DJs agitam a pista badalada, com mesas para beber e trocar ideias com comidinhas. O ambiente é bem cuidado com iluminação e cenografia especiais, tudo ao ar livre, coberto, seguro e com serviços de qualidade.

A Mvuka nasceu no Conic em 2018, de forma espontânea e colaborativa. Foram realizadas oito edições, com distribuição de ingressos antecipados gratuitos e com cobrança apenas no dia do evento, como forma de democratizar o acesso, mas também garantir a sustentabilidade do projeto.

Na Mvuka se fundem música, dança e artes visuais com foco na Arte Urbana. A Praça Central do Conic se tornou um templo com inúmeros graffitis que deram outro aspecto ao local, outrora abandonado. Estes eventos duravam uma noite, contavam com obras de artistas, materializadas em lambes espalhados pelo espaço, e com VJ, que trabalhavam edição de vídeo em tempo real em vídeo projeções mapeadas. Tudo acompanhado de música, importante motor atrativo de público com DJs, produtores musicais e grupos de dança que se apresentam.

Após um longo período de pandemia, o retorno em grande estilo vai ocupar o Conic com duas pistas, na semana do Festival de Cinema, com muito groove, diversão e gente bonita.

Serão 14 DJs, em duas pistas de dança, ocupando a Birosca e o Chicão, com os headliners Tahira e Tamenpi. Tahira é um dos baluartes do afrobeat nacional. Tamenpi é curador do site @sopedradamusical www.sopedradamusical.com onde diariamente garimpa músicas e vídeos raros de gravações da música negra mundial.

Além dos DJs, o visual traz videoprojeções mapeadas com grupos de dança da cidade. Os grupos que quiserem participar devem postar os vídeos em suas páginas pessoais e marcar o Instagram da Birosca e do Chicão, a saber: @biroscadoconic e @chicaodoconic Serão distribuídos 3 mil reais em prêmios. Os vídeos animarão os telões do evento com videomapping realizados pelos VJs da festa.

DJs:

Tahira

Tamenpi

Ketlen

Kashuu

Ops

Pezão

Odara Kadiegi

Afrika

Klap

Tyrone

Kaká

Pix

Centuryoom

Savana

Serviço

Festival MVUKA

Data: 19 de novembro (sábado) de 22 às 6 horas

Local: Birosca e Chicão do Conic

Entrada: Cortesias válidas até meia-noite a serem retiradas no Shotgun

Convites a partir de 20 reais para entrar em qualquer horário

Classificação indicativa: 18 anos