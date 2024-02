Espetáculo no CCBB, peça no Sesc Garagem e Restaurante Week animam o fim de semana do DF

A programação também conta com o bloco Emopalooza, show de Jazz de Mário Salimon e os Novos Standards. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (23) e ‘Odomingo (25)

A programação para o fim de semana do Distrito Federal tem atrações para todos os gostos e idades. O Ministério da Cultura e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresentam o espetáculo ‘Eu Capitu’. Enquanto isso, no Teatro Sesc Garagem, na 913 Sul, a intensidade do espetáculo ‘O Policial que Ri’, promete envolver os espectadores com um relato sobre as contradições e desafios enfrentados por um policial militar fictício chamado Paulo. E já nesta sexta-feira (23), começa a 29ª edição do festival gastronômico Restaurant Week, que vai até 24 de março. Confira a lista completa.

O Policial que Ri no Sesc Garagem

Sob a direção de Fernando de Carvalho e protagonizado por Vinícius Facó, o Teatro Sesc Garagem, na 913 Sul, recebe o espetáculo ‘O Policial que Ri’ , a performance mergulha nos abismos do cinismo e da desesperança, proporcionando uma reflexão profunda sobre as complexas relações de poder na corporação policial. As apresentações ocorrerão nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, os ingressos estão à venda na bilheteria do respectivo espaço e no site da Sympla.

O policial que ri

Dias: 23, 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Garagem – 913 Sul

Ingressos: R$ 20 (meia entrada) pelo Sympla.



Eu Capitu no CCBB

Com texto concebido por Carla Faour e direção de Miwa Yanagizawa, ‘Eu Capitu’ propõe uma releitura da obra imortal de Machado de Assis sob a ótica feminina. A peça tem como objetivo central dar voz às mulheres em um mundo tradicionalmente narrado e dominado por homens. Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB Brasília, o espetáculo vai até 17 de março de 2024. As apresentações ocorrem de quinta a sábado. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 15.

Espetáculo ‘Eu Capitu’

Local: Teatro do CCBB Brasília

Dias: 22 de fevereiro a 17 de março de 2024

Quinta a sábado, 20h

Domingo, 18h

29º Edição do Brasília Restaurant Week

Chega nesta sexta-feira (23), mais uma edição da Restaurant Week em Brasília que vai até o dia 24 de março, os brasilienses irão se encantar com o que os restaurantes participantes do maior festival gastronômico do país. A 29ª edição da Brasília Restaurant Week desembarca no quadradinho com um novo tema: “Biomas brasileiros: uma jornada gastronômica pela diversidade natural”.

Com mais de 130 casas participantes nesta edição, estarão disponíveis ao público, até o momento, três tipos de menu: Tradicional (R$ 54,90 almoço e R$ 69,90 jantar); Plus (R$ 68,90 almoço e R$ 89,90 jantar) e Premium (R$ 89 almoço e R$ 109 jantar).

29ª Brasília Restaurant Week

Data: 23 de fevereiro a 24 de março de 2024

Valores:

Menu Tradicional: R$ 54,90 almoço e R$ 69,90 jantar

Menu Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 89,90 jantar

Menu Premium: R$ 89,00 almoço e R$ 109,00 jantar

Saiba das novidades em: @restaurantweekbrasil

Shows na Infinu

A programação do fim de semana da Infinu, Comunidade Criativa localizada na quadra 506 da W3 sul, está imperdível! Entre as principais atrações estão Mário Salimon e os Novos Standarts e Levi Ramiro, com a sua viola jazz. Toda a programação da Infinu pode ser conferida aqui.

Infinu recebe Mário Salimon e os Novos Standarts

Data: Sábado, 24 e domingo, 25

Local: salão interno Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67

informações/reservas: (61) 99447-8135

Ingressos: Sympla

Carnaval quase chegando ao fim

Os emos estão de volta!

Para felicidade geral da nação emo brasiliense, Emopalooza realiza o seu Carnaval, neste sábado (24), no Calaf, em comemoração aos seus oito anos e promete muita nostalgia e EMOção. No line up, DJs que prometem levar a geração ao delírio, com grandes hits do emocore, pop punk, 00’s rock, screamo, hard rock, entre outros. Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$ 30, pela plataforma Shotgun.

Emopalooza, edição de Carnaval

Dia: Sábado, 24

Local: Calaf (Setor Comercial Sul)

Ingressos: Shotgun

Chá da Alice – Ressaca de Carnaval

Nesta sexta-feira (23), o Chá da Alice especialmente para elas no Externa Club! Para uma noite mágica direto do País das Maravilhas para todos os ALICEADOS que não cansam do fervo de Carnaval.

Uma folia do jeito que a gente gosta: Com muito Pop, Funk e diversidade na festa mais louca que o próprio Chapeleiro Maluco. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30, no site da Sympla.

Chá da Alice

Dia: Sexta, 23

Local: Externa Club

Ingressos: Sympla

