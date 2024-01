Banda Lupa, Murilo Couto e Fatboy Slim são destaques do fim de semana no DF

A programação também conta com pré carnaval, show de pagode e apresentação única de Daniel Furlan. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (26) e domingo (28)

A programação deste fim de semana em Brasília está recheada de eventos para todos os gostos. A banda brasiliense Lupa volta à capital, comédia Stand Up com Murilo Couto, além de pré carnaval com a festa Chá da Alice e apresentação única do multiartista Daniel Furlan. Confira a lista completa.

Retorno para a capital do rock

O grupo brasiliense Lupa, composto pelo trio Múcio Botelho, Junin e Lucas Moya, retorna à capital após o sucesso da turnê que rodou o país para um pocket show no Eye Patch Panda em parceria com a banda Elefante e o cantor Junin a partir das 19h com entrada a partir de R$ 35 no site da Sympla.

Lupa, Elefante + Junin

Sexta, 26 de janeiro

Local: Eye Patch Panda (514 Sul – Via W2)

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla.



Uma dose de comédia

Em seu novo show, Murilo Couto transforma o teatro em uma hilária palestra motivacional de autoconhecimento, transformação espiritual e desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Transformando qualquer perdedor em um perdedor cheio de autoconfiança. Esse é o espetáculo “Murilo Coach – Mindset”, que acontece neste sábado (27), no Teatro Unip, com ingressos partir de R$ 65 no site Ingresso Digital.

Murilo Coach – Mindset

Sábado, 27 de janeiro

Local: Teatro Unip – Asa Sul

Ingressos a partir de R$ 65 no Ingresso Digital. Classificação indicativa: 14 anos

Fatboy Slim retorna após dez anos

Um dos maiores DJs e produtores da cena eletrônica mundial, o britânico Fatboy Slim retorna a Brasília. Após quase 10 anos longe dos palcos da cidade, ele se apresenta neste domingo (28), no complexo Na Praia.

O local do show faz alusão ao DVD Live At Big Beach Boutique, gravado na praia em Brighton, no Reino Unido, em 2002. Ainda no line up, o DJ Mochakk.

Fatboy Slim

Domingo, 28 de janeiro

Local: Complexo Na Praia

Ingressos a partir de R$ 71 no site da R2.

Apresentação única. Não vai perder essa!

O multiartista Daniel Furlan, conhecido por suas contribuições no audiovisual, está prestes a contagiar a capital federal com a Tropical Nada. Em uma única apresentação no Infinu Comunidade Criativa, localizada na W3 Sul, no próximo domingo (28) às 19h com ingressos disponíveis a partir de R$ 60 no site da Sympla.

Daniel Furlan com a Tropical Nada

Domingo, 28 de janeiro

Local: Infinu Comunidade Criativa

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla.

Para agitar a noite em Brasília

Se você não quer ficar parado, a festa Let’s Dance é uma ótima opção! Para o próximo sábado (27) na Infinu Comunidade Criativa, o evento promete agitar a noite na capital com um super lineup: Adam B, Bell Mesk, Flávio. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30 no site da Sympla.

Let’s Dance

Sábado, 27 de janeiro

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Sul Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla.

Se aquecendo para o Carnaval

A Rainha ordenou uma pista com muito Pop para se acabar de dançar e o pedido dela é uma ordem! Se prepare para sentir a energia surreal de uma noite no pré-Carnaval do Chá da Alice que acontece no próximo sábado (27) na Externa Club com ingressos a partir de R$ 40, no site da Sympla. Você não pode ficar de fora dessa!

Pré-Carnaval, Chá da Alice

Sábado, 27 de janeiro

Local: Externa Club – Asa Sul

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

Tem festa nacional no pedaço

A energia carioca da Festa DDP chega a Brasília neste sábado (27) em promete agitar o pré-carnaval do quadradinho. Conhecida como a “Melhor Open Vibe do Mundo”, a festa é comandada pela banda DDP Diretoria e acontece a partir das 16h, no Clube de Engenharia, na orla do Lago Paranoá. A banda carioca divide o palco com os DJs Mário Vilela e Lup, do Rio de Janeiro, e os brasilienses Daniel Futuro, Blandin e Paula Torelly. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 80, no site do Ingresse.

Festa DDP

Sábado, 27 de Janeiro

Local: Clube de Engenharia, ao lado do Pier 21 Ingressos a partir de R$80, no site Ingresse.

Granja do Torto em ritmo de festa

Para aquecer os ânimos para a temporada carnavalesca, vem aí a Resenha do Agro – Edição Pré-Carnaval, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. O evento, será realizado no Parque Granja do Torto. A programação é bem completa para toda a família com atrações musicais, praça de alimentação e brinquedoteca para as crianças. Para participar, basta retirar o ingresso previamente pelo Sympla com doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível na entrada no evento.

Resenha do Agro – Edição Pré-Carnaval

Sexta (26) a domingo (28)

Local: Parque Granja do Torto

Ingressos e mais informações: Sympla.

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento