Agenda Brasília traz Thiaguinho, Belo, Mumuzinho, Teresa Cristina e muito mais

Clima de Copa do Mundo continua: enquanto o Brasil faz sua parte lá no Catar, os artistas mandam ver daqui

E vamos para mais um fim de semana repleto de evento bom na capital! O clima de Copa do Mundo continua: enquanto o Brasil faz sua parte lá no Catar, os artistas mandam ver daqui. Nos próximos dias, Brasília vai receber nomes como Belo, Thiaguinho, Buchecha, Mumuzinho, Teresa Cristina, Nelson Rufino, FP do Trem Bala, Xanddy Harmonia, Timbalada… ufa! Confira o vídeo e depois veja os detalhes de cada evento:

Thiaguinho e Belo no Vibra Brasil

A programação dos próximos dias do Vibra Brasil tá agitadíssima! Além do show do Belo, que foi adiado de segunda (5) para esta sexta (9), a line-up conta ainda com Buchecha, Thiaguinho, Banda Eva e Make U Sweat. Confira:

Vibra Brasil

Data: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Programação dos próximos dias:

Sexta, 9 de dezembro: Belo, Buchecha

Sábado, 10 de dezembro: Thiaguinho

Terça, 13 de dezembro: Banda Eva, Make U Sweat

Ingressos pelo Ingresse

Menos é Mais e Mumuzinho no Ginga Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ginga Brasília segue embalando a galera enquanto a Seleção vai passando de fase. Nesta sexta-feira (9), o Menos é Mais é a atração principal do dia, acompanhado dos grupos Largo Tudo e Doze por Oito e do cantor Teus Santos. Diversos DJs abrilhantam a festa. Na terça-feira (13), dia da semifinal, quem agita a casinha é o astro Mumuzinho! Marcynho Sensação também está confirmado no mesmo dia.

Ginga Brasília

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha (no antigo Modesto)

Programação dos próximos dias:

Sexta, 9 de dezembro: Menos é Mais, Largo Tudo, Doze por Oito

Terça, 13 de dezembro: Mumuzinho, Marcynho Sensação

Ingressos à venda no site Ingresse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nelson Rufino no Feitiço das Artes

O sambista baiano Nelson Rufino desembarca em Brasília neste fim de semana para apresentação neste sábado (10), no Feitiço das Artes (306 Norte). Compositor de grandes sucessos de samba, Rufino agitará a noite com canções como “Vazio”, “Todo Menino é um Rei” e “Verdade”. A cantora paulista Kathiele Santos fará participação especial na festa.

Nelson Rufino no Feitiço das Artes – Aniversário Joel Oliveira

Local: Feitiço das Artes – 306 Norte

Data: sábado, 10 de dezembro

Horário: a partir das 20h

Entrada franca (couvert: R$ 35)

Teresa Cristina no Quintal do Samba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das maiores rodas de samba do Distrito Federal está de volta! O Quintal do Samba retorna em grande estilo nesta sexta-feira (9), na quadra da Acadêmicos da Asa Norte, com transmissão ao vivo de Brasil x Croácia. A grande convidada da noite é a sambista carioca Teresa Cristina.

Quintal do Samba – Teresa Cristina

Data: sexta-feira, 9 de dezembro

Local: Acadêmicos da Asa Norte – Setor de Clubes Norte, Brasília-DF

Horário: a partir das 11h; shows após o jogo

Ingressos a partir de R$ 45 na Bilheteria Digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FP do Trem Bala na BudX

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A BudX BSB é mais um festival à disposição dos brasilienses! Nesta sexta (9), após o duelo contra a Croácia, tem Samba Urgente e blocos de Carnaval. No sábado, tem o Bondinho do Hexa, com FP do Trem Bala, Carol Emmerick e muito mais.

BudX BSB

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Sexta, 9 de dezembro: Samba Urgente, blocos de carnaval

Sábado, 10 de dezembro: FP do Trem Bala, Carol Emmerick, Nice Moana, Coletivo Indios, Futuro, Dumorera

Ingressos no Sympla

Carnaval na Copa

No Carnaval na Copa, que tá rolando na temporada de verão do Cafe de la Musique, a festa vai rolar no sábado, um dia após o Brasil enfrentar a Croácia nas quartas de final. Xanddy Harmonia e Timbalada ficam encarregados de comemorar mais uma classificação!

Carnaval na Copa

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Horário: a partir de 12h

Local: Cafe Brazilian Paradise – Setor de Clubes Sul

Programação dos próximos dias:

Sábado, 10 de dezembro: Timbalada, Xanddy Harmonia, DJ PH, Gusttavo Carvalho

Ingressos no Sympla

Copa do Mané Mercado

A Copa do Mané traz atrações apenas na semifinal, na terça-feira (13). Na data, a programação será quase toda sertaneja, com Clayton & Romário e Ícaro & Gilmar. A dupla de DJs Greg e Gont fecham a line.

Copa do Mané

Local: Mané Mercado Vírgula, ao lado do Estádio Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Terça-feira, 13 de dezembro: Clayton & Romário, Ícaro & Gilmar, Greg & Gont

Ingressos no site da R2

Jessica Brankka no Mezanino

O Mezanino Gastrobar, na Torre de TV, recebe, neste sábado (10), a DJ e produtora musical Jessica Brankka, que vem se destacando na cena da música eletrônica por mesclar elementos étnicos com house e techno. O evento começa às 23h, e os ingressos estão à venda no Sympla.

Jessica Brankka

Mezanino Gastrobar – Rooftop da Torre de TV de Brasília

Sábado, 10 de dezembro

A partir das 23h

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

MV Bill no Cufa Empreenda

A festa de encerramento da 4ª edição do Cufa Empreenda – Turismo e Empregabilidade ocorre neste sábado (10), a partir das 14h, no Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. Os rappers MV Bill e Rapadura, os grupos Sarau-vá e Samba na Comunidade e a DJ Janna se apresentam.

Encerramento Cufa Empreenda

Quando: sábado, 10 de dezembro

Hora: a partir das 14h

Onde: Sesc Newton Rossi, QNN 27, Ceilândia Norte

Entrada solidária: doe 1 kg de alimento não perecível

Confira a programação completa

E-Sports Brasília Experience

Brasília sediará, pela primeira vez, o seminário E-Sports Brasília Experience. De sexta (9) a domingo (11), o Pavilhão do Parque da Cidade vai receber pessoas de todas as idades, amantes de games, cultura geek, inovação e tecnologia em uma programação variada com diversas atividades.

E-Sports Brasília Experience

Data: 09, 10 e 11 de dezembro, a partir das 09h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade

Inscrições (gamers e público geral): no Instagram @esports.bsbexp.

Entrada franca

ExpoCar

O Pavilhão do Parque da Cidade recebe, de sexta (9) a domingo (11), a ExpoCar, um evento de exposição de carros antigos que promete reforçar o clima dos tempos de rock n’ roll na capital. Além dos mais de 300 veículos à mostra, haverá shows de rock com bandas locais, uma vila gastronômica e áreas kids e gamer.

ExpoCar

De sexta (9) a domingo (11), a partir de 12h

Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada franca

Confira a programação completa