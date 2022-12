MV Bill encerra edição do Cufa Empreenda, em Ceilândia

Show gratuito está marcado para este sábado (10). Haverá presença de outros artistas locais, além de batalha de rima e muito mais

A festa de encerramento da 4ª edição do Cufa Empreenda – Turismo e Empregabilidade ocorre neste sábado (10), a partir das 14h, no Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. Durante quatro finais de semana, dezenas de alunos participaram do projeto, uma iniciativa da Associação Cresce-DF, em parceria com a Central Única das Favelas do Distrito Federal. Foram oferecidos seis cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de turismo e empreendedorismo para jovens e adultos de favelas e regiões periféricas do DF e Entorno.

Para marcar o encerramento, os rappers MV Bill e Rapadura são algumas das atrações do sábado (10). A festa conta ainda com shows do Sarau-vá, Samba na Comunidade e DJ Janna. Além das atrações musicais, o evento oferece pista de skate, grafite, batalha de rima e apresentação de break. A entrada é franca.

Serviço

Encerramento Cufa Empreenda

Quando: sábado, 10 de dezembro

Horário: a partir das 14h

Onde: Sesc Newton Rossi, QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte, Brasília – DF

Entrada solidária: doe 1 KG de alimento não perecível

Programação