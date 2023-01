Agenda Brasília traz sertanejo, samba, Carnaval e programação infantil

Capital recebe George Henrique e Rodrigo, Péricles, DJs internacionais, festa com temática RBD e o novo show da Mundo Bita. Confira detalhes

A Agenda Brasília está de volta! Depois de um hiato para as festas de fim de ano, sua lista dos principais eventos da capital federal retorna com muita coisa boa.

O clima é de verão. Pensando nisso, várias casas de Brasília fazem uma programação especial para janeiro. É o caso do Cafe de La Musique, que traz nomes do sertanejo e até DJ internacional neste fim de semana. Outra boa opção é o Pré-Setor Carnavalesco, na Galeria dos Estados, que recebe o Samba Urgente neste fim de semana.

Confira no vídeo e leia os detalhes em seguida:

George Henrique e Rodrigo no Cafe

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise está chegando! O período começa no próximo dia 14 com show de uma dupla já conhecida da casa e do público que a frequenta. George Henrique & Rodrigo abrem a temporada de verão do Cafe. O brasiliense Belluco também abrilhanta a festa, que começa a partir das 21h.

Cafe de La Musique – Temporada Brazilian Paradise

Sábado, 14 de janeiro, a partir das 21h

Cafe de La Musique – Setor de Clubes Sul, trecho. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos: a partir de R$ 70 no Sympla

Para mais informações: @top7entretenimento

Péricles no Bothanic

O complexo de entretenimento Bothanic preparou uma programação especial para o verão. Durante os fins de semana de janeiro e fevereiro, a casa no Setor de Clubes Sul receberá grandes nomes da música. A programação começa neste sábado (14) com a festa Mercadito Fellings. Ownboss, Fancy INC, Malive e Hektor trazem o melhor da música eletrônica, do Deep House, do Disco House, do Indie Dancing, do Electro Pop e de outros gêneros. Já no domingo (15) tem Péricles mais uma vez na casa, acompanhado do grupo local Nossa Galera e do DJ Thales.

Bothanic – Uma História de Verão

Sábado e domingo, 14 e 15 de janeiro

Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat – Brasília-DF

Ingressos e mais informações no site

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samba Urgente no Pré-Setor Carnavalesco

Depois de dois anos de restrições por conta da covid, o Setor Carnavalesco Sul está de volta! A festa começou na semana passada e vai até o fim do mês. A Galeria dos Estados será ocupada por blocos de Carnaval, DJs, bandas e cantores. Neste sábado (14), tem Samba Urgente, Martinha do Coco, Letícia Fialho, Tamara Maravilha e o bloco Mamata Difícil. A mestre de cerimônia será Maria Paula Andrade. É a partir das 22h!

Pré-Setor Carnavalesco Sul

Sábado, 14 de janeiro

A partir das 22h

Galeria dos Estados, Setor Comercial Sul

Ingressos a partir de R$ 39 no Sympla

Let’s Club – Especial Soy Rebelde

Após a RBD dar indícios de que entrará em turnê em 2023, a Victoria Haus entra no clima com um evento totalmente Rebelde nesta sexta-feira (13). É o ‘Let’s Club – Especial Soy Rebelde’, com a banda cover Fuego e o Tributo És Por Amor diretamente de Goiânia-GO. Os ingressos custam a partir de R$ 35,45 no site da Vic.

Let’s Club – Especial Soy Rebelde

Sexta-feira, 13 de janeiro

A partir das 23h

Victoria Haus – Saan, quadra 1, 950

Ingressos a partir de R$ 35,45 no site da Vic.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Show do Mundo Bita

Brasília recebe, neste fim de semana, o novo show do Mundo Bita: “A semente da diversão é a imaginação”. A temporada estreia em Brasília com apresentações neste sábado e domingo, com direito a sessão extra, no Teatro Unip (913 Sul). O espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação.

Estreia de “A Semente da Diversão é a Imaginação”, novo show do Mundo Bita

Sábado e domingo, 14 e 15 de janeiro

Horários: sábado, 17h; domingo, 11h e 16h

Local: teatro da Unip, 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital

DJ Malaa

O DJ francês Malaa desembarca pela primeira vez no Brasil para show em Brasília! A apresentação será na sexta-feira (13), no Cafe de La Musique, a partir das 21h, e também contará com o DJ Victor Lou e outras atrações locais. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 80.

DJ Mala no Cafe

Sexta-feira, 13 de janeiro

A partir das 21h

Cafe de La Musique – Setor de Clubes Sul, trecho. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos: a partir de R$ 80 no Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festival Palco Livre

A Associação Groove do Bem, em parceria com o Instituto Sociocultural Humanidade Diversificada e Unida (HDUn), realiza, neste ano, o Festival Palco Livre. O evento ocorre neste sábado (14), a partir das 14h, em frente à sede da HDUn, em Santa Maria Sul. O evento é gratuito e reúne bandas e artistas do Distrito Federal, como Nego Rainner e Só Pra Xamegar.

Festival Palco Livre Verão 2023

Sábado, 14 de janeiro

A partir das 14h

CL 205, Lote 03, Santa Maria DF, em frente ao edifício sede da HDUn.

Entrada franca, livre para todos os públicos

Veja a programação completa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE