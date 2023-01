Festival Palco Livre Verão 2023 realiza esquenta para o Carnaval em Santa Maria

O evento é gratuito e reúne bandas e artistas do Distrito Federal, como Nego Rainner e Só Pra Xamegar

A Associação Groove do Bem, em parceria com o Instituto Sociocultural Humanidade Diversificada e Unida (HDUn), realiza, neste ano, o Festival Palco Livre. O evento ocorre neste sábado (14), a partir das 14h, em frente à sede da HDUn, em Santa Maria Sul.

O evento é gratuito e reúne bandas e artistas do Distrito Federal, como Nego Rainner e Só Pra Xamegar.

Mais sobre o festival

No contrafluxo do centro da capital, a Região Administrativa de Santa Maria possui uma identidade cultural característica. A região jovem mistura ritmos e tradições que elevam o patamar artístico da cidade. Com o intuito de estimular o consumo de cultura de qualidade, a fruição de eventos artísticos em regiões periféricas e a formação de novos públicos, o Palco Livre funciona como uma vitrine de talentos, com talentos veteranos e recém revelados.

Com um potencial transformador, o projeto cumpre os requisitos de acessibilidade, com o serviço de intérpretes e de libras e audiodescrição durante todas as atrações. A apresentação ficará por conta de um dos pioneiros da produção artística do DF, Cacá Silva, e os intervalos serão animados pelo dono das Pick-ups, DJ Dux. Para dar boas-vindas ao início de 2023, o repertório escolhido também faz menção aos hits de verão e pré-carnavalesco. Responsável por hits animados, a Banda Imagem lançará o single: “O Sol”, promessa para estourar no carnaval 2023.

Para um dos produtores do festival, Carlos Augusto Moniz, o projeto busca um leque diverso das cidades do Distrito Federal, facilitando assim o acesso aos bens e serviços culturais, bem como o fomento ao consumo da arte e serviços culturais locais, propiciando o intercâmbio entre artistas das regiões administrativas, provocando o enriquecimento sociocultural e do pensamento crítico, democratizando as atividades artísticas. “O Palco Livre tem a missão de promover o intercâmbio entre os artistas locais e regionais, descobrir novos talentos, divulgar novas formas de representação e enriquecer o acervo artístico cultural da cidade em diversos campos artísticos”, afirma o produtor cultural.

Confira a programação completa:

Das 14h às 15h

* Miguel Santos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Das 15h20 às 16h20

* Só Pra Xamegar

Das 16h40 às 17h40

* Banda Imagem

Das 18h às 19h

* Menino Ricco

Das 19h20 às 20h20

* Collo de Mainha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Das 20h40 às 21h40

* Nego Rainner

Das 22h à 23h

* Art Sublime

Das 23h20 à 0h20

* Palco Livre – HDUN

Nos intervalos:

* DJ Dux

* Apresentador Cacá Silva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos intervalos:

* DJ Dux

* Apresentador Cacá Silva



Serviço:

Festival Palco Livre Verão 2023

Onde: CL 205, Lote 03, Santa Maria DF, em frente ao edifício sede da HDUN.

Quando: Sábado, 14 de janeiro, a partir das 14 horas.

Entrada Franca

Livre para todos os públicos