Agenda Brasília traz mais eventos de Copa do Mundo

Enquanto o Brasil dá o pontapé inicial lá no Catar, aqui no DF os festivais relacionados à Copa também entram em campo

Na semana passada a Agenda Brasília trouxe os primeiros festivais relacionados à Copa do Mundo. E nesta semana tem mais: junto com a estreia do Brasil no mundial, estreiam também eventos como o Ginga Brasília, Vibra Brasil e BudX BSB. Sorriso Maroto, Poze do Rodo, Ludmilla, Nattan, Xand Avião… tudo isso e muito mais pelos próximos quatro dias na capital federal. Tá preparado? Confere os detalhes aí:

Sorriso Maroto e mais no Ginga Brasília

Um dos principais festivais relacionados à Copa do Mundo que Brasília vai receber nesses meses de novembro e dezembro é o Ginga Brasília, no estádio Mané Garrincha (bem onde era o Modesto). Nesta quinta (24), Brasil x Sérvia entram em campo e quem faz o som no Mané Garrincha são os MCs Chefin e Poze do Rodo; na segunda-feira (28), quando a Seleção enfrenta a Suíça, o Sorriso Maroto está escalado para fazer a festa assim que o juiz der o apito final.

Ginga Brasília

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha (no antigo Modesto)

De 24/11 a 18/12

Programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 24: Chefin, Poze do Rodo, DJ A, DJ Artur Campos, DJ Geovana, Senx Gang, Disstinto

Sábado, 26: Largo Tudo, Doze por Oito, Artur Campos, DJ Geovana, Caio Hot, Sidharta

Segunda-feira, 28: Sorriso Maroto, Kipekado, Artur Campos, Muay, Benzadeus, DJ Geovana

Ingressos à venda no site Ingresse

Ludmilla e mais no BudX BSB

O BudX BSB é mais um festival que vai rolar no Mané Garrincha entre os jogos da Copa! Com mais atrações de funk e MPB, a festa recebe Ludmilla nesta quinta (24); Marina Sena na sexta (25); Rennan da Penha no sábado (26); e WC no Beat na segunda-feira (28). Os ingressos custam a partir de R$ 170 no Sympla.

BudX BSB

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 24: Ludmilla

Sexta-feira, 25: Marina Sena, Divinas Tetas

Sábado, 26: Rennan da Penha

Segunda-feira, 28: WC no Beat

Ingressos a partir de R$ 170 no Sympla

Nattan e Xand no Copa do Mané Mercado

Também nos arredores do Mané Garrincha, o Mané Mercado oferece mais atrações para os dias de jogos do Brasil. É Copa do Mundo, amigo!

Nesta quinta (24), o Nattan agita a galera após Brasil x Sérvia. Na segunda-feira (28), tem Xand Avião para comemorar mais uma vitória (amém? amém!) depois de Brasil x Suíça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Copa do Mané

Local: Mané Mercado Vírgula, ao lado do Estádio Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 24: Nattan

Segunda, 28: Xand Avião

Ingressos no site da R2

Pixote e Molejo no Vibra Brasil

Até 18 de dezembro, o Vibra Brasil traz a Brasília grandes artistas e grupos da música nacional. Abrindo a programação com o melhor do pagode, os grupos Molejo e Pixote desembarcam na capital nesta quinta-feira (24). No sábado (26), tem atração surpresa, mas os ingressos já se esgotaram. Na segunda (28), tem Atitude 67 e Durval. Garanta sua entrada pelo Ingresse! A festa rola no complexo Bothanic, no Setor de Clubes Sul.

Vibra Brasil

Quando: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 24: Pixote e Molejo

Sábado, 26: atração surpresa

Segunda, 28: Atitude 67, Durval e Benzadeus

Ingressos pelo Ingresse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É o Tchan no Carnaval na Copa

O Carnaval na Copa já começou! A festa, que vem sendo realizada no espaço do Cafe de la Musique, traz, nesta quinta (24), É o Tchan, Gui Boratto e Ra7a. Na segunda (28), tem o bloco Eduardo e Mônica e Jord. Os ingressos estão a partir de R$ 90 no Sympla

Carnaval na Copa

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Horário: a partir de 12h

Local: Cafe Brazilian Paradise – Setor de Clubes Sul

Programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 24: É o Tchan, Gui Boratto e Ra7a

Segunda-feira, 28: Eduardo e Mônica e Jord

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

Manu Gavassi

Manu Gavassi se apresenta em Brasília neste domingo (27) com a turnê “Eu só queria ser normal”. É a primeira vez de Gavassi na capital federal desde a participação no Big Brother Brasil 20, do qual saiu finalista.

O show celebra os mais de 10 anos de carreira da cantora no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Os ingressos podem ser comprados on-line no site alphatickets.com.br.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manu Gavassi – turnê ‘Eu só queria ser normal’

Data: 27 de novembro (domingo)

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100 no site alphatickets.com.br

Classificação Indicativa: livre

Cleber e Cauan

A dupla Cleber e Cauan traz a Brasília o projeto Resenha. O show acontece neste sábado (26), no Estádio Nacional Mané Garrincha, e vai contar com a participação de mais de 10 artistas convidados. Entre os confirmados, estão a dupla Max & Luan.

Cleber & Cauan – Resenha

Data: sábado, 26 de novembro

Horário: a partir das 22h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos: vendas a partir de sexta-feira, 28 de outubro, pelo site ou App Furando A Fila, com valores promocionais a R$ 70 (frente palco) e R$ 120 (camarote)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasília Beer Geek

Brasília vai receber, no próximo domingo (27), o Brasília Beer Geek, tradicional evento de cerveja hi-end do Centro-Oeste. O festival acontece no Clube dos Oficiais da PM (COPM), a partir das 12h. O formato é open bar: o cliente paga a entrada e tem acesso a todas as bebidas do festival, além de ganhar um copo exclusivo para degustá-las. Já são 17 cervejarias nacionais confirmadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasília Beer Geek

Data: sábado, 27 de novembro

A partir das 13h

Local: Clube de Oficiais da PM (COPM) – Setor de Clubes Sul, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 350 na Bilheteria Digital. O evento é open bar

Classificação indicativa: 18 anos