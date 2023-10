Agenda Brasília traz Churrascada PGT, CoMA e muito mais

Artistas como Ícaro & Gilmar, Baianasystem, Evoney Fernandes, Victor Lou e Luccas Neto estarão na capital. Confira os detalhes dos eventos do fim de semana

Brasília vem recebendo festivais e eventos de grande porte a cada semana que passa. Neste início de outubro, a capital tem duas estreias: a Churrascada PGT, que reúne grandes nomes do sertanejo e artistas locais, e o GeekVerse, voltado para os públicos geek e gamer.

Além das festas que irão rolar no Distrito Federal pela primeira vez, neste fim de semana temos mais uma edição do já consagrado CoMA, que começou na última quarta-feira (4) e vai até domingo (8). O Espaço Bothanic também está de volta, e amanhã (8) é dia de Banda Eva.

Confira os detalhes dos eventos do fim de semana:

Consciência, Música e Arte — agora no CCBB

O festival CoMA está de volta! A grande novidade da edição 2023 é o local: desta vez, o evento vai rolar no CCBB Brasília (Setor de Clubes Sul, trecho 2). Os shows começaram na quarta (4) e vão até domingo (8). Nesta sexta (6), tem A Festa das Festas, com DJs do DF; amanhã (7) tem João Bosco, Johnny Hooker, Puterrier, Tuyo e muito mais; e, no encerramento, é dia de curtir Baianasystem, Boogarins e várias outras atrações. Ingressos a partir de R$ 15 no site do CCBB

Festival CoMA – Consciência, Música e Arte

De 4 a 8 de outubro

No CCBB Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 15 no site do CCBB

Confira o line-up completo, com horários

Mais informações: @festivalcoma

Música e gastronomia na Churrascada PGT

De sexta-feira (6) a domingo (8), o Parque de Exposições da Granja do Torto receberá a primeira edição da Churrascada PGT. O evento, que reúne música e gastronomia, contará com shows de diversos nomes nacionais, como Paraná, Ícaro & Gilmar, Fred & Fabrício, Barbara Labres e Evoney Fernandes. Confira o line-up completo e com horários em nosso site! A entrada custa a partir de R$ 55 + taxa no Primme Ingressos.

Churrascada PGT

De sexta a domingo, 6 a 8 de outubro

No Parque de Exposições Granja do Torto

Ingressos a partir de R$ 55 + taxa no Primme Ingressos

Classificação indicativa livre

Mais informações: @churrascadapgt

Sarau do Eva + Samba de Santa Clara no Bothanic

Os shows no Espaço Bothanic estão de volta! Após uma reestreia com show de Péricles, o local recebe, neste sábado (7), três horas de show da Banda Eva. O ‘Sarau do Eva’ começa a partir das 16h, para que você possa aproveitar o pôr do sol durante o evento. A noite reserva ainda o Samba de Santa Clara. Entrada a partir de R$ 70 + taxas no Ingresse.

Sarau do Eva

Sábado, 7 de outubro

A partir das 16h

No Bothanic – Setor de Clubes Sul, conjunto 17, ao lado do Rubaiyat

Ingressos a partir de R$ 70 + taxas no Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @espacobothanic

GeekVerse estreia na capital

De hoje (6) a domingo (8), o Taguatinga Shopping recebe o GeekVerse Festival, um dos grandes eventos de cultura geek do país. A festa contará com nomes como Babi, Voltan e Mi, da Loud, Neto Lyra e Guilherme Yuri (canal Maneirando), Natan Por Aí, Nyvi Estephan e muitos outros. Serão 15 espaços temáticos no estacionamento do shopping, com cenografias variadas. Ingressos a partir de R$ 49 no site oficial do GeekVerseFestival. Cosplayers têm direito à meia-entrada.

GeekVerse Festival

De 6 a 8 de outubro

Início sempre às 11h

Local: estacionamento do Taguatinga Shopping – QS 01, Lote 40 – Taguatinga-DF

Ingressos no site oficial do GeekVerseFestival

Classificação indicativa livre (menores de 12 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis pagantes)

Mais informações: @geekversefestival

Daniel Boaventura em sessão dupla

O ator e cantor Daniel Boaventura se apresenta em Brasília neste fim de semana, neste sábado (7), em duas sessões; 19h e 21h30. O evento será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Boaventura terá a ilustre companhia da Orquestra Filarmônica de Brasília. Os ingressos custam a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Daniel Boaventura – Tour 2023

Sábado, 7 de outubro

19h e 21h30

No auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990

Victor Lou e Rafael Cerato no Mezanino

Em mais uma noite de música eletrônica, o Mezanino recebe, nesta sexta-feira (6), o francês Rafael Cerato e o goiano Victor Lou. O line-up traz ainda os DJs Wand7r e Attena. A festa começa a partir das 23h30 e vai até o sol bater no rooftop da Torre de TV. Ingressos a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital.

Victor Lou e Rafael Cerato no Mezanino

Sexta-feira, 6 de outubro

A partir das 23h30

Mezanino da Torre de TV

Ingressos a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos

Luccas Neto e o show ‘O Bem vs o Mal’

Alegria da criançada, o influencer Luccas Neto chega a Brasília neste domingo (8) com o show ‘O Bem vs o Mal’, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Na peça, os aventureiros têm a missão de salvar a “Cidade da Alegria” dos vilões. Com a participação da Aventureira Vermelha, Aventureira Roxa, Aventureira Rosa e do Aventureiro Branco, o espetáculo reforça a importância da união, da amizade e do amor. Ingressos a partir de R$ 70 no Alpha Tickets.

Luccas Neto – ‘O Bem vs o Mal’ em Brasília

Domingo, 8 de outubro

A partir das 18h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 70 no Alpha Tickets

Classificação indicativa livre

Divulgação

Le petit Cirque com sessão inclusiva

Neste sábado (8), às 11h, o Le petit Cirque (Boulevard Shopping) realizará uma sessão especial com seu espetáculo adaptado às necessidades para autistas, TDAH, PCD e deficientes auditivos. O show terá efeitos sonoros e iluminação reduzidos para maior conforto. Também haverá um intérprete de Libras para os deficientes auditivos e uma equipe preparada para oferecer acolhimento e atender as necessidades das crianças.

Show inclusivo – Le petit Cirque

Sábado, 8 de outubro

A partir das 11h

No Boulevard Shopping

Ingressos a partir de R$ 30. Voltado para autistas, TDAH, PCD e deficientes auditivos terão entrada franca

Rodas do Cerrado encerra programação

Durante os últimos quatro meses, o programa Rodas do Cerrado ocupou Samambaia com diversas atividades culturais e ambientais. E neste sábado (7), o projeto se encerra com chave de ouro com a Oficina de Hortas Verticais, com Priscilla Castro; apresentação das Sambadeiras de Roda; e uma roda aberta com artistas e público. É a partir das 16h, no Complexo Cultural Samambaia, com entrada franca.

Rodas do Cerrado

Sábado, 7 de outubro

A partir das 16h

No Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01

Entrada franca e classificação indicativa livre

Sambadeiras de Roda. Foto: Thiago Soares/Divulgação

Torneio de beach tennis da Moai

O clube de líderes Moai promove, de sexta (6) a domingo (8), um torneio de beach tennis em parceria com a Track & Field e a Calango Beach Tennis. O campeonato será realizado na PlayTennis Brasília, localizada no Eixo Monumental, com ingressos a partir de R$ 130 via Sympla.

MOAI | Track & Field Experience – Torneio Beach Tennis

Datas: 06, 07 e 08 de outubro

Local: PlayTennis Brasília – Eixo Monumental, ao lado do ginásio Nilson Nelson, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Programação completa e mais informações: @moaibrasil