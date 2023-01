Agenda Brasília: confira o que vai rolar no fim de semana na capital

Tem Bloco do Silva, Israel e Rodolffo, Humberto e Ronaldo, tributo a Cazuza, Esteban Tavares, MC Pipokinha, teatro, cinema, programação infantil e muito mais

Vamos encerrar janeiro com bastante coisa pra fazer? O fim de semana em Brasília vai ser recheado de shows, festivais, programações culturais e infantis, teatro e muito mais.

Um dos destaques é o Bloco do Silva, aguardado há meses pelos fãs do artista na capital. Vale citar também o projeto de verão do complexo Bothanic, que traz sertanejo e pagode nesta semana, e o tributo a Cazuza na Concha Acústica. Vem conferir:

Bloco do Silva

No melhor clima de Carnaval, o Bloco do Silva desembarca em Brasília neste fim de semana! Além de um repertório animado e abrangente, o cantor capixaba traz consigo as participações especialíssimas de Liniker, Lamparina e Mulu. E não para por aí: os artistas locais Umiranda, Odara Kadiegi, Klap e Zullu também agitam o público à beira do Lago Paranoá, no complexo Na Praia. É neste sábado (28), a partir das 15h.

Bloco do Silva

Silva feat. Lineker; Lamparina; Mulú; Umiranda; Odara Kadiegi; DJ Zullu; Klap

Sábado, 28 de janeiro

A partir das 15h

Complexo Na Praia – Setor de Clubes Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 160 (quinto lote) no Sympla

Israel e Rodolffo e DDP Diretoria

O Bothanic segue com a temporada ‘Uma História de Verão’. Israel e Rodolffo sobem ao palco no sábado (28), para trazer aos brasilienses os sucessos “Bombonzinho”, “Batom de Cereja”, “Marca Evidente”, “Ex-Alcoolizado” e muito mais. A dupla local Zé Felipe e Miguel, dona do hit “Não é o Fim do Mundo” (part. Jorge e Mateus), também se apresenta. Os ingressos estão a partir de R$ 80 no site do Bothanic.

Bothanic – Uma História de Verão

Bothanic – Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat – Brasília-DF

Sábado, 28 de janeiro: Israel e Rodolffo, Zé Felipe e Miguel

Domingo, 29 de janeiro: DDP Diretoria, Doze por Oito, DJ Futuro

A partir das 16h

Ingressos pelo site do Bothanic

Lucas Lucco no aniversário da Worlld Brasília

A casa de shows Worlld Brasília (SIA Trecho 3) comemora 1 ano de existência neste sábado (28). Quem vai assoprar as velinhas é ninguém menos que Lucas Lucco, acompanhado de vários artistas da cidade, como Rick & Rangel, Wilian & Marlon, Pedro Paulo & Matheus e muito mais. É a partir das 21h. Ingressos a R$ 40 no Sympla.

Aniversário da Worlld Brasília

Sábado, 28 de janeiro

A partir das 21h

Worlld Brasília – SIA, Trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a R$ 40 no Sympla

Confira a programação completa

MC Pipokinha

A princesa da p*taria vem conhecer a capital federal neste fim de semana! MC Pipokinha se apresenta no salão Villa Real Eventos, em Taguatinga, nesta sexta-feira (27), e na casa de festas Somma, em Santa Maria, no domingo (29). Os ingressos estão a partir de R$ 50 (segundo lote) para o show de sexta, e R$ 55 (segundo lote) para a festa de domingo.

MC Pipokinha

Sexta e domingo, 27 e 29 de janeiro

Sexta: Villa Real Eventos – Colônia Agrícola Samambaia Lote 1A – Taguatinga, Brasília-DF

Sábado: Somma – Via JK 5 – ADE Polo JK Trecho 1 Conjunto 10 Lote 1, Brasília – DF

Ingressos: sexta | domingo

Classificação: 18 anos

Esteban Tavares na Infinu

O cantor e multi-instrumentista Esteban Tavares desembarca no Espaço Infinu (506 Sul) neste sábado (28). Ex-integrante da banda Fresno, Tavares traz a turnê de 10 anos do lançamento do álbum ‘Adiós, Esteban’. O artista Rafael Zacky abre o show. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (segundo lote solidário) no Sympla.

Esteban Tavares na Infinu

Sábado, 28 de janeiro

A partir das 20h

Infinu Comunidade Criativa – 506 Sul, Bloco A, loja 67

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla mediante doação de 1kg de alimento

Samba no Conjunto

A edição especial de férias do Samba em Conjunto se encerra neste sábado (28), com samba, feijoada e cerveja! O evento acontece no Jardim Urbano do Conjunto Nacional (3º piso), a partir das 12h. A entrada é gratuita.

A trilha sonora fica por conta de Riko Fernandez e banda. Além do samba, tem feijoada, Cacildis e cervejas artesanais. O chopp da Cruls e a cerveja em lata saem por apenas R$ 5,00, cada.

Samba no Conjunto by Cacildis

Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Sábado, 28 de janeiro

A partir das 12h

Entrada gratuita

Humberto & Ronaldo no Cafe

A terceira temporada do Cafe de La Musique Brazilian Paradise segue em curso. Nesta sexta (27), os DJs LIU e Felguk estarão na casa. No sábado (28), o sertanejo domina o palco com Humberto & Ronaldo e Henrique & Ruan. Os ingressos custam a partir de R$ 65 no Sympla.

Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Sexta-feira, 27 de janeiro – Liu, Felguk

Sábado, 28 – Humberto & Ronaldo, Henrique & Ruan

A partir das 21h

Ingressos no Sympla

Cazuza in Concert

O Verão Monumental Sinfônico apresenta, neste sábado (28), o tradicional show Cazuza in Concert. O projeto existe desde 2008, mas, desta vez, terá formato inédito: a banda cover será acompanhada por uma orquestra sinfônica, a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Música e Artes de Brasília, conduzida pelo maestro Felipe Ayala. O show é gratuito, na Concha Acústica, a partir das 20h.

Verão Monumental Sinfônico apresenta Cazuza in Concert

Sábado, 28 de janeiro, às 20h

Concha Acústica de Brasília, SCEN Trecho Enseada 01, projeto Orla – polo 03, lote 20

Entrada gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível e retirada do ingresso pelo Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

Festival de Brasília de Cultura Popular

Começou na quarta (25) e termina neste sábado (28) o 11º Festival Brasília de Cultura Popular, no Clube do Choro. Ao todo, serão 11 apresentações durante os 4 dias de programação. Nesta sexta (27), tem Teresa Lopes (DF), Alessandra Leão (PE), oficina de dança com Mestre Nico (PE) e Mestre Sapopemba (AL). No sábado, tem mais! Confira a programação completa.

11° Festival Brasília de Cultura Popular

Local: Clube do Choro

Data: 25 a 28 de janeiro

Confira a programação completa

Classificação: livre

Feiras colaborativas no MAB

A organização da sociedade civil Amigos do Futuro realiza, com o apoio da Secretaria de Cultura, as Feiras Colaborativas no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento acontece nos dois próximos fins de semana (27 a 29 de janeiro e 3 a 5 de fevereiro), com programação gratuita. Serão 10 stands para expositores de artesanato, gastronomia, moda e literatura. Em paralelo, os shows trazem artistas de diferentes estilos, como Dhi Ribeiro, Banda Satisfaction, Projeto Minduim, Laiz Cecília, Mano Dablio e muito mais.

Para a criançada, haverá brinquedoteca, brinquedos infláveis e atividades acompanhadas por monitores, além de apresentações artísticas como o espetáculo “Tom e Jerry”, da Cia Teatral Néia e Nando; show do mágico Tio André; e contação de histórias com Nyedja Gennari.

Feiras Colaborativas no MAB

Data: 27 a 29 de janeiro e 3 a 5 de fevereiro de 2023, das 12h às 19h

Local: Museu de Arte de Brasília – SHTN, trecho 1, Projeto Orla, polo 3, lote 5

Confira a programação completa

Saiba mais em: @ccbeiralago

Léo Lins

O humorista Léo Lins traz a Brasília seu novo show. O nome do espetáculo será revelado para quem comparecer ao Teatro Caesb de Águas Claras no sábado (28) e/ou ao Teatro Unip no domingo (29). Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Léo Lins

Sábado (27) no Teatro Caesb (Águas Claras), a partir das 21h

Domingo (28) no Teatro Unip (913 Sul), a partir das 20h

Ingressos a partir de R$ 70 no sábado e no domingo

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Diversão em Conjunto

O último fim de semana de janeiro, no Conjunto Nacional, promete muita diversão para o público infantil com a contação de histórias com a princesa Moana no sábado (27) e com o show de mágica do Tio André no domingo (28). Ambos começam às 15h, no Espaço Sustentável do mall. A entrada é gratuita.

Diversão em Conjunto

Local: Shopping Conjunto Nacional – SDN, CNB – Asa Norte, Brasília-DF

Sábado e domingo, a partir das 15h

Entrada gratuita