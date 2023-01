Feira colaborativa movimenta o Museu de Arte de Brasília

Serão 10 stands para expositores de artesanato, gastronomia, moda e literatura, além de shows de artistas locais

A organização da sociedade civil Amigos do Futuro realiza, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), as Feiras Colaborativas no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento acontece nos dois próximos finais de semana (27 a 29 de janeiro e 3 a 5 de fevereiro), com programação totalmente gratuita.

As feiras integram diferentes temas, linguagens e públicos dentro do espaço do museu. Serão 10 stands para expositores de artesanato, gastronomia, moda e literatura. Em paralelo, os shows trazem artistas de diferentes estilos: Dhi Ribeiro, Valerinho Xavier, Renata Jambeiro, Banda Satisfaction, Projeto Minduim, Grupo Chorando a Bessa, além da cultura hip-hop representada com Laiz Cecília, DJ Ocimar, DJ Pudão, Pegada Black e Mano Dablio.

Já na parte destinada às crianças, as Feiras Colaborativas no MAB vão contar com brinquedoteca, brinquedos infláveis e atividades acompanhadas por monitores, além de apresentações artísticas como o espetáculo “Tom e Jerry”, da Cia Teatral Néia e Nando; show do mágico Tio André; e contação de histórias com Nyedja Gennari.

“Esses eventos confirmam a vocação do MAB como um local que congrega não apenas as artes visuais e o design, mas também todas as outras manifestações culturais”, celebra o gerente do Museu de Arte de Brasília, Marcelo Jorge. “A programação vem promover artistas da capital, dando acesso ao mercado consumidor de arte e fomentando a economia criativa, gerando um ciclo de desenvolvimento e ganho de valor ao setor artístico”, explica o presidente da OSC Amigos do Futuro, Fernando Borges.

A parceria entre a Amigos do Futuro e a Secec é fruto de termo de fomento, no valor de quase R$ 200 mil.

Serviço:

Feiras Colaborativas no MAB

Data: 27 a 29 de janeiro e 3 a 5 de fevereiro de 2023, das 12h às 19h

Local: MAB – SHTN, trecho 1, Projeto Orla, polo 3, lote 5

Saiba mais em: @ccbeiralago

Programação infantil (a partir de 15h)

27/1 e 4/2: Mágico Tio André

28/1 e 3/2: Contação de histórias com Nyedja Gennari

29/1: Espetáculo Tom e Jerry

5/2: Espetáculo A Monstrinha Corajosa

Programação de shows (a partir de 18h)