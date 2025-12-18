Acordão entre governo e oposição aprova PL da Dosimetria

Com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção, foi aprovado na noite de quarta-feira (17) no Senado o PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A aprovação foi possível após um acordo entre o governo e a oposição, que acabou explicitado no plenário pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que revelou o acerto. Na verdade, porém, tudo pode ter sido somente um grande jogo de cena.

O governo permitiu a tramitação do projeto sabendo que ele será vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E que depois será contestado no Supremo Tribunal Federal (STF). Em troca, porém, agora o governo garantia da oposição compromisso de limpar a pauta do Senado e votar temas econômicos de interesse do governo.

Na prática, porém, o projeto, caso mantido, reduz as penas inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cálculo é que, com ele, Bolsonaro ficaria preso em regime fechado por cerca de dois anos e alguns meses. É o que explica Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.