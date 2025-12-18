BCE eleva previsões de crescimento e inflação, mantém taxas de juros inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE) revisou para cima suas projeções de crescimento e inflação para a zona do euro nesta quinta-feira (18) e manteve sua taxa básica de juros inalterada, alegando que o aumento dos preços permanece próximo a 2%.

A instituição com sede em Frankfurt elevou sua projeção de crescimento econômico para os 20 países que compartilham o euro em 2026 em dois décimos de ponto percentual, para 1,2%.

Para 2027 e 2028, espera-se uma expansão de 1,4%.

“Espera-se que o crescimento econômico seja mais forte do que o projetado em setembro, impulsionado principalmente pela demanda interna”, afirmou a instituição em comunicado após sua reunião de política monetária.

Em relação à inflação, o BCE elevou sua projeção para o próximo ano em dois décimos, para 1,9%, e reduziu sua projeção para 2027 em um décimo, para 1,8%. Para 2028, o BCE prevê uma inflação de 2%, sua meta a médio prazo.

Ao mesmo tempo, o BCE manteve inalteradas as suas principais taxas de juros, uma vez que a avaliação atualizada do Colégio de Governadores “segue confirmando que a inflação deveria se estabilizar na meta de 2% a médio prazo”.

Sendo assim, as taxas da facilidade de depósito das principais, das operações de refinanciamento e da facilidade de crédito marginal se mantêm inalteradas em 2%, 2,15% e 2,40%, respectivamente.

A inflação na zona euro se manteve estável em novembro, em 2,1% na comparação anual, segundo dados divulgados na quarta-feira pela agência europeia de estatísticas, Eurostat.

AFP