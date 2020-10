Tá Doido Burger inaugura no Sudoeste

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para os amantes de hambúrguer artesanal! Inaugurado na capital federal em janeiro deste ano, o Tá Doido Burguer já possui quatro unidades espalhadas pelo DF. Agora, chega ao Sudoeste com o delicioso cardápio que ganhou o paladar dos brasilienses. A promessa do grupo Geléia é que até dezembro a sexta unidade chegue em Águas Claras.

A casa que vende hambúrguer artesanal vai funcionar com entregas e retiradas (take out) pelo Uber Eats. Especializado em smashs, o menu do Tá Doido contempla quatro diferentes combinações de sanduíche, entre elas: Kbuloso (pão australiano com blend de carne smash, cheddar, cebola caramelizada e a famosa maionese especial da casa) e Tá Doido (blend de carne smash, queijo prato, alface, tomate e maionese especial).

A hamburgueria ainda tem em seu cardápio o Vey (pão brioche, bacon crispy, blend de carne smash e queijo cheddar) e o DiRocha (pão brioche, blend de carne smash, alface, queijo prato e a exclusiva maionese defumada). Todas as opções por R$10.

Os comensais podem optar também pelo Combo Degustação, vendido a R$40. Ele é composto pelos quatro sanduíches que fazem parte do menu da casa e, como cortesia, duas deliciosas batatas frisé.

Tá Doido Sudoeste

Local: Quadra 105 – Sudoeste

Funcionamento: Todos os dias das 17h às 23h

Pedidos: Uber Eats

Informações: @tadoidoburger