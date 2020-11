Stella Artois promove jantar de imersão em Brasília para celebrar sucesso de websérie com talentos locais da gastronomia

PUBLICIDADE

No ar desde setembro, a websérie Stella Chefs Bsb, promovida pela cerveja Stella Artois com apresentação da chef Renata Carvalho (Ricco Burger) é um sucesso entre os brasilienses. Com oito episódios, a serie convida diversos chefs renomados da capital para encontros online, sempre acompanhado de uma nova receita apresentada por Renata, Stellinha gelada e boas histórias ao redor da mesa.

O jantar oferecido a convidados por Stella é uma imersão nessa produção, que explora o cenário gastronômico da cidade, trazendo a cada novo episódio um talento diferente que representa a culinária brasiliense. E para ser ainda mais especial, a escolha do local não poderia ser melhor, o restaurante Yard by Hidden + IVV, em um dos maiores e mais bonitos cartões postais da cidade: a Torre de TV.

Quem assina o menu da noite é o anfitrião Chef Eduardo Nobre. Da entrada à sobremesa o sabor e o ambiente farão os convidados se sentirem dentro da websérie e ainda poderão conhecer um pouco mais dos chefs convidados por Stella para cada episódio . A surpresa da noite fica por conta de uma exposição fotográfica que conta a história de cada um dos chefs que participaram de Stella Chefs Bsb.

“Stella tem uma relação muito próxima com a gastronomia e toda a comunidade em torno dela. Ao longo de 2020 nos dedicamos a projetos que pudessem apoiar a gastronomia no Brasil, destacando talentos e descobrindo o que cada cidade tem de mais gostoso para oferecer. A websérie Stella Chefs Bsb é o resultado dessa conversa com a cena brasiliense, contando histórias gostosas de ver e também de experimentar por meio da comida”, comemora a Gerente Regional de Marketing da Ambev, Aline Gusmão

Sobre o Yard by Hidden + IVV

Yard by Hidden + IVV é o nome do empreendimento que une gastronomia e valorização de um dos mais icônicos cartões-postais da cidade: a Torre de TV. Agora sob a gestão do BRB, o local recebe, desde 1º de outubro, o Yard by Hidden + IVV, que consiste na instalação de um bistrô no mezanino da Torre, abertura do mirante à visitação e programações especiais para a fonte luminosa do complexo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto opera como uma experiência estilo soft opening com funcionamento da fonte luminosa, que é aberta a todos, e o mirante, que tem horários para atendimento ao público em geral e exclusivos para o Yard. Já no mezanino está instalado o bistrô, que pode ser acessado em sessões mediante reserva no site. O IVV assina a seleção de vinhos com mais de quarenta rótulos de nove países e que harmonizara com o menu criado pelo chef Edu.

O mirante funciona de quinta a domingo, das 12hs às 18hs. O espaço é aberto ao público para visitas gratuitas, respeitando ordem de chegada, número de pessoas e tempo pré-determinado a cada grupo. Já de quinta a sábado, a partir das 18hs, o mirante poderá receber clientes BRB que estivem visitando o bistrô, respeitando as mesmas normas de segurança e com pré-agendamento na chegada ao Yard.