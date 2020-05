Restaurantes celebram o Dia Mundial do Hamburguer

PUBLICIDADE 

O Dia Mundial do Hamburguer é celebrado nesta quinta-feira, dia 28 de maio. Restaurantes da cidade não ficaram de fora de programação e criaram sabores exclusivos para comemorar a data, no sistemas delivery e take out.

No BierFass Lago, no Pontão, a sugestão é o Hamburguer de Picanha, que acompanha batata frita, R$ 38,80. O pedido pode ser feito através de aplicativo de entrega (iFood) ou por take out (este, com 20% de desconto). Informações pelos números(61) 98626-0235 ou (61) 3364-4041.

No Wine Garden, no Pontão, após o sucesso do Wine Burger (hamburguer na massa de pizza, a casa lança o Pig Burger (carne de porco, queijo da Serra da Canastra e barbecue de goiabada cascão), ao valor de R$ 32,50 ou R$ 38,50 com batata frita. Os pedidos podem ser feitos através de aplicativo de entrega (iFood) ou pelo número (61) 99211-5375.

No premiado Taypá, o chef Marco Espinoza criou as Hamburguesas de Camarão (mini hamburgueres de camarão com ervas no pão brioche, alface, maionese e guacamole) , que já estão disponíveis no menu da casa. Quatro unidades ao valor de R$ 43,00 e duas unidades por R$ 26,00. O pedido pode ser feito através de aplicativo de entrega (iFood) ou por take out (este, com 20% de desconto). Informações pelos números (61) 98626-0235 ou (61) 3364-4041.