Restaurante em Águas Claras elabora cardápio com sugestões de clientes

PUBLICIDADE

A campanha denominada “Sua Sugestão Vale uma Parmê”, traz uma participação ativa dos consumidores da casa que podem até o dia 20 de janeiro sugerirem novos sabores de parmegiana e ainda ganhar um prato de cortesia

Ano novo, vida nova e pratos novos no Restaurante Aquela Parmê. A casa, que fica em localização estratégica em Águas Claras, lança a ação “Sua Sugestão Vale uma Parmê”, na qual os clientes podem enviar, por meio das redes sociais: https://bit.ly/35irqtn , sugestões de novos sabores de parmegianas, até o dia 20 de janeiro. As 20 primeiras pessoas que sugerirem o(s) prato(s) e os que forem escolhidos para o cardápio ganham uma parmê de graça.

Serão vencedoras as 20 primeiras pessoas que sugerirem novos prato(s) que serão escolhidos para o cardápio (https://aquelaparme.vendadelivery.com/pedir). o resultado será divulgado no dia 23 de janeiro.

Segundo o gerente da casa, Mauro Gonçalves, a participação do público é um termômetro para saber o que mais de inovador pode ser incluído no cardápio do restaurante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A casa está aberta de segunda a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e takeaway.

Serviço: Sua Sugestão Vale Uma Parmê: Parmegianas grátis para as primeiras 20 pessoas que sugerirem os pratos escolhidos.

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Whatsapp: (61) 98156-9038

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia: até 20 de janeiro

Local: https://bit.ly/35irqtn

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cardápio: https://aquelaparme.vendadelivery.com/pedir

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias das 11 às 22 (sistema delivery e take-out)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats, Rappi e 99Food

Take-out com descontos e ofertas exclusivas pedindo pelo: https://aquelaparmevendadedelivery.com/pedir

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo, e PIX (61)981569038