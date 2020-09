Quarta em dobro na Ammo Burger

PUBLICIDADE

Tem coisas na vida que merecem um bis. O show da sua banda favorita, o aniversário com todos os amigos e familiares reunidos. Momentos que acabam com aquela sensação de quero mais. A Ammo Burger chega com uma promoção em setembro para ninguém colocar defeitos: a Quarta em Dobro. Na compra de um hambúrguer, o cliente leva outro igual de graça, válido para qualquer opção do menu da casa. Tem o De Bacon a Vida (R$28,90), feito com pão francês, blend de 170g, cheddar, bacon defumado artesanal e molho secreto; o MMozão (R$32,90) é composto por pão australiano, blend 170g, cheddar, cebola caramelizada, bacon artesanal e molho especial de chipotle; o Ammo Slim (17,90), no pão brioche, blend de 90g, cheddar e molho secreto, além de outros hambúrgueres disponíveis no cardápio.

A promoção é válida no delivery e no esquema Pega e Leve – pedindo pelo whhatsapp (61 9377-2620) e retirando na loja, além do consumo no local.

Ammo Burger

A Ammo Burger une ao seu menu de artesanais exclusivos mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães dos pedidos e no ambiente do espaço. O local traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e no especial da casa, além do vegetariano (com mix de cogumelos) e low carb (com alface no lugar do pão). As versões smash, com 90g, também estarão presentes no cardápio, para quem prefere um hambúrguer mais fininho.

O chef da casa, Rafael Gagliano trabalhou em restaurantes de prestígio em Barcelona, Roma, Londres e Brasília. No período que morou na Europa, pôde conhecer temperos e ingredientes das mais diferentes regiões do mundo. A inspiração para a Ammo Burger vem da sua experiência à frente da produção dos artesanais do Hard Rock Café de Barcelona, conhecida por ser a loja da marca que mais vende hambúrgueres do mundo.

Local: SHCN 110 – Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Pega&Leve)

Instagram: @ammo.burger